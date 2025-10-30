Teatro en inglés: presentan “Little Women” en el Juan XXIII

Un grupo de estudiantes y egresados del profesorado de inglés del Instituto Superior Juan 23 subirán a escena el próximo jueves para interpretar la obra de teatro “Little Women” (“Mujercitas”).

La particularidad es que la realizarán íntegramente en idioma extranjero, en una actividad que se efectúa ya hace más de 30 años.

De hecho, en este período de tiempo se presentaron obras como “Mamma Mia”, “Harry Potter” y la tan nuestra “Esperando la Carroza”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Little Women”, de la reconocida autora Louisa May Alcott, se podrá observar el próximo jueves, en dos funciones: a las 10 y a las 20 en el Aula Magna del establecimiento educativo ubicado en Vieytes 286.

La obra teatral original, autorizada por la familia Alcott, se estrenó en Broadway en 1912 y ha tenido varias reposiciones. Posteriormente se ha representado tanto como obra de teatro tradicional como musical.

Mujercitas, un clásico de la literatura, fue escrito por Louisa May Alcott en 1868. Traducida a varios idiomas, también fue llevada al cine una decena de veces.

La entrada es gratuita y abierta a todo público, aunque sólo se pide de forma voluntaria colaborar con un alimento no perecedero o útil escolar, que será donado al barrio 9 de noviembre, donde el Departamento de Inglés realiza una tarea de aprendizaje en servicio.