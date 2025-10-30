Detuvieron a un sujeto en una investigación por venta de drogas

Un sujeto fue detenido en las últimas horas por la policía en una vivienda de General Daniel Cerri en relaciòn con una causa en la que investigan la presunta venta de drogas.

El procedimiento, solicitado por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se llevó adelante en un inmueble ubicado en la primera cuadra de la calle Legión Italiana, donde los efectivos arrestaron a Julio Hueche.

Desde el Ministerio Público indicaron que en el lugar los uniformados incautaron cocaína y marihuana, por lo que también aprehendieron a María Chiaveta.

"La investigación se inició el 9 de septiembre pasado, cuando personal de la comisaría Cuarta tomó conocimiento de la posible comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en Roca al 1800 de Bahía Blanca; por lo que realizaron tareas investigativas que derivaron en el allanamiento de la casa", señalaron los voceros de la Fiscalía General.

El procedimiento se llevó adelante el 25 de septiembre, secuestrando en el sitio marihuana, cocaína fraccionada, balanzas de precisión, bicarbonato, recortes de nylon y teléfonos celulares.

En esa ocasión se dispuso la aprehensión de Leonel Hueche, quien había sido visto en el lugar durante las tareas de vigilancia, cuando se observaron los movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. El sujeto se encuentra detenido y con prisión preventiva.

Los investigadores analizaron los celulares y hallaron pruebas que derivaron en otros tres operativos realizados en Cerri, en la calle Roca y en Posta Rolando al 3.400.

"A Julio Hueche se le imputa la tenencia de la droga que fue encontrada el 21 de octubre y las conversaciones halladas en su teléfono, donde se observa su vinculación con la venta de drogas", indicaron.

´Finalmente, indicaron que el hombre y la mujer serán indagados en las próximas horas.