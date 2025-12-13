Celebra el 204 aniversario la Policía de la Provincia de Buenos Aires

Se cumple hoy el 204 aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, Federico Montero, saludó a todos los uniformados, en especial a los de nuestra región.

"Ser policía no es un trabajo más. Es una elección de vida. Es estar dispuesto a dejar la comodidad del hogar para salir a enfrentar lo desconocido, con el único objetivo de cuidar al otro.

"Hoy, en el Día de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quiero abrazar a cada efectivo y, muy especialmente, a sus familias, que son el sostén silencioso de esta noble tarea.

"Conozco su esfuerzo, sus desvelos y su coraje. Sepan que cuentan con nuestro respeto y apoyo incondicional para seguir construyendo una policía cada vez más profesional y humana. A quienes nos cuidan cada día: gracias y ¡feliz día!", expresó el funcionario.

Dudas sobre la fecha

Existe cierta confusión acerca de la fecha de creación de la Policía Bonaerense.

Su nacimiento fue el 24 de diciembre de 1821, aunque recién en 1880, tras la federalización del territorio cedido por la provincia para asiento de la capital de la Nación, se procedió a una amplia reestructuración institucional.

El 13 de diciembre de aquel año se dio el inicio de lo que se considera la era moderna institucional, con los entonces "Comisario de Ordenes, Meritorios y Partidas de Campaña".