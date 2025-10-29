Un hombre perdió el control de su auto, chocó contra un poste de luz y falleció

Una persona de 51 años falleció esta tarde luego de sufrir un infarto e impactar con su auto contra un poste de luz en la vecina localidad de Ingeniero White.

La policía investiga las causas que desencadenaron los hechos, aunque se pudo establecer que conducía su vehículo -Renault Megane- por calle Tarija al 3500 y perdió el control, lo que le provocó el fatal accidente.

Los equipos de emergencia llegaron para asistirlo pero la persona ya había fallecido.

Se iniciaron actuaciones por averiguación de causal de muerte.

Interviene la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio (UFIJ) N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca.