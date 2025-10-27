Detuvieron al segundo prófugo condenado por abuso sexual en Coronel Suárez

La captura de Alan Sauco se concretó en San Antonio Oeste, Río Negro.

La Policía de Río Negro detuvo a un hombre que estaba prófugo de la Justicia, luego de que en agosto de 2022 fuera condenado a 26 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en Coronel Suárez.

El detenido es Alan Emmanuel Sauco (46), a quien se lo capturó ayer en la localidad rionegrina de San Antonio Oeste, donde utilizaba una identidad falsa para evadir la ley.

Previamente personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Bahía Blanca había obtenido información sobre la posible localización de Sauco en aquella provincia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los efectivos policiales locales pusieron en conocimiento a los agentes de la comisaría Nº 10, en San Antonio Oeste, quienes ayer dieron aviso que habían demorado a "una persona que se identificó como Mario Alberto Arévalo".

Pero la imagen del rostro en el DNI que exhibió el hombre no coincidía con la información aportada desde el Registro Nacional de las Personas (Renaper), por eso los oficiales rionegrinos sospecharon que podría ser Sauco.

Poco después personal de la SubDDI de Suárez confirmó la identidad de Sauco, que tenía pedido de captura ordenado por el Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense, el cual el 8 de agosto de 2022 le había impuesto la pena al nombrado.

También cayó su padre

Hace 12 días la Policía había arrestado en General Cerri a Eduardo Esteban Sauco (64), papá de Alan, quien también permanecía prófugo en relación con la misma causa.

El Tribunal mencionado sancionó a Sauco padre con 15 años de cárcel por el delito contra la integridad sexual cometido en Coronel Suárez.

El ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires había fijado una recompensa de $ 3 millones a quien brindara información útil para la detención de ambos.