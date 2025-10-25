“Una semana de 1968”, la nueva publicación de Héctor Di Carli

Héctor Raúl “El Bomba” Di Carli es el autor del libro titulado “Una semana de 1968”, un relato vivencial en primera persona, de su juventud en la ciudad de Punta Alta.

La publicación lleva al lector a transitar una semana de un adolescente puntaltense de ese entonces, pleno de anécdotas y de lugares que frecuentaba y en contacto con los personajes con los que se relacionaba.

La obra propone un recorrido por lugares y protagonistas de los años 60. Invita a la comunidad a reencontrarse con parte de su identidad y memoria colectiva.

“Un encuadre cronológico en una semana cualquiera. Describo como vivíamos aquella juventud, los nacidos en 1950, años más, años menos, en nuestra querida ciudad. Todo enmarcado en aconteceres internacionales, nacionales y sobre todo, en su mayoría, en las vivencias de un 'microterritorio céntrico', donde pasaban, únicas, aquellas personas que hacían al folklore puntaltense y que corresponden a unos 80 en su totalidad”, dijo el escritor.

Luego agradeció a “todos aquellos que por proximidad directa o indirecta me ayudaron a graduarme como ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional del Sur y a cursar innumerables materias en la 'universidad de la vida', cuyas aulas corresponden a los potreros y baldíos, canchas de fútbol y básquet, sus tribunas, clubes de barrio, bares, confiterías bailables y hasta carreras cuadreras de caballos”.

Y agregó: “No solo se describen estos seres, perfectos o imperfectos, pero para mi solamente vistos desde ese visor de la adolescencia a pleno, muy lejos de un juzgamiento personal”.

“Es así como transcurre la semana, en lugares que los cobijaba desde la mañana a la noche, tales como el antiguo Colegio Nacional, de Roca y Urquiza; la Pizzería Don Chicho, el Bar Los Inolvidables, Discomanías Toty's, el Cine Español, los bailables nocturnos como Nevada, Mapuche, Kokeshi, Gambrinus en su doble rol, bar-confitería; la sede del Club Rosario, el Bar Central, El Triángulo, Bar La Juventud, la cancha de Sporting, de Rosario, sede de Ateneo y tantos otros, siempre acompañados por los personajes que los frecuentaban”, enumeró.

"Siempre me quedé con ciertas cosas sin hacer en Punta Alta, hasta que me tuve que ir (a Cipolletti). Un día dije 'quiero escribir sobre todos estos personajes de mi juventud'".

El libro tiene casi 170 páginas, “me llevó un año y un poco más escribirlo”.

Además, comentó que establece un paralelismo entre las ciudades de Punta Alta y Cipolletti. Las dos -continuó- nacieron por una decisión geopolítica; y se refiere a situaciones de los niveles internacional y nacional en relación con los estudiantes y otros aspectos de la historia.

“Todo empieza un lunes por la mañana, cuando concurría al Colegio, hasta llegar al domingo cuando jugaba Sporting-Rosario, con un desfile de personajes. Vivimos una adolescencia muy distinta de la de ahora, con influencia de los clubes de barrios. Tiene una mirada masculina. Sería lindo que alguna de las chicas de esa época se anime a escribir algo y así conocemos cómo eran sus vivencias”, sostuvo.