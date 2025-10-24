Certificados por distancia en las dependencias policiales

El próximo domingo, de 8 a 18, la Policía hará, como es costumbre, los certificados por distancia para justificar la inasistencia al lugar de votación.

Estarán habilitadas las siguientes dependencias:

* Comisaría de Punta Alta.

* Comisaría de la Mujer y Familia.

* Destacamento Zona Norte.

* Destacamento Zona Sur.

* Destacamento Villa Arias.

* Destacamento Bajo Hondo.

* Destacamento Pehuen Co.

Los certificados se emitirán para quienes se encuentren a más 500 kilómetros de distancia de su lugar de votación, de acuerdo al domicilio que consta en el documento nacional de identidad.

También se dijo que se hará lo propio para personas con alguna enfermedad o imposibilitados por motivos de fuerza mayor.

Además, se podrán justificar los mayores de 70 años o los jóvenes de entre 16 y 17 si optaran por no sufragar.