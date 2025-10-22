Israel devolvió otros 15 cuerpos de palestinos a Gaza

La primera fase del acuerdo incluye, entre otras cosas, el intercambio de rehenes y prisioneros

Las autoridades de salud de Gaza informaron el martes que recibieron los cadáveres de 15 palestinos procedentes de Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con lo que el total recibido desde el cese al fuego asciende a 165.

Munir al-Bursh, director general de las autoridades de salud de Gaza, detalló que los equipos médicos realizarán análisis y completarán la documentación antes de entregar los cuerpos a sus familiares.

Las autoridades están utilizando métodos rudimentarios para identificar los cadáveres, algunos de los cuales muestran signos "de maltrato, de golpes, de haber estado esposados y vendados de los ojos", agregó.

Bajo el acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el 10 de octubre, la primera fase incluye la retirada parcial de las tropas israelíes, el intercambio de rehenes y prisioneros, y un aumento significativo en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. (NA)