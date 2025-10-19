Escalada militar en Gaza deja al menos 46 muertos pese al acuerdo de cese al fuego

La escalada militar en Gaza entre Israel y Hamas dejó al menos 46 muertos este domingo, a pesar del actual acuerdo de cese al fuego, indicaron fuentes israelíes y palestinas.

El ejército israelí señaló en una declaración que dos de sus soldados murieron en un ataque de Hamas perpetrado este domingo con anterioridad.

Durante el incidente, Hamas disparó un misil antitanque y abrió fuego contra soldados israelíes que desmantelaban infraestructura en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, señalaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En respuesta al ataque reportado, las FDI lanzaron una serie de ataques aéreos y de artillería contra varias zonas de la Franja de Gaza.

Las autoridades de salud en Gaza indicaron que al menos 44 palestinos murieron en los ataques israelíes. Mahmoud Basal, vocero de la Defensa Civil de Gaza, dijo a Xinhua que equipos en el campo respondieron a más de 20 llamadas de emergencia desde las primeras horas del día.

El ejército israelí anunció esta noche que había reanudado la implementación del acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza.

El vocero del ejército israelí, Avichay Adraee, indicó en una declaración que "las Fuerzas de Defensa de Israel han empezado a aplicar nuevamente el acuerdo de cese al fuego conforme a las directivas de nivel político, luego de una serie de importantes ataques aéreos perpetrados en respuesta a la violación del acuerdo por parte de Hamas".

El acuerdo de cese al fuego, alcanzado con mediación de Egipto, Qatar y Turquía bajo los auspicios de Estados Unidos, ha estado vigente desde el 10 de octubre.

De conformidad con el acuerdo, ambas partes se comprometieron al cese de las hostilidades, al intercambio de prisioneros y detenidos, a la retirada de las fuerzas israelíes de ciertas zonas del enclave y al ingreso de ayuda humanitaria y combustible para permitir a los equipos médicos y humanitarios reanudar sus operaciones.

Sin embargo, a pesar de estos compromisos, tanto Israel como Hamas han intercambiado acusaciones de violación del acuerdo de cese al fuego. (NA)