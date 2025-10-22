Juegan Napostá-Estudiantes, ¿un anticipo del cruce de playoffs de Primera?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Napostá y Estudiantes abren la novena fecha (de once) correspondiente al segundo tramo del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Se miden desde las 21, en el Antonio Palma, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.

En la primera rueda Napostá se impuso, por 64 a 54.

Napostá en la última fecha saltó al segundo lugar, con seis triunfos -los últimos tres consecutivos- y dos derrotas en este segundo tramo, por lo que se mantiene muy firme en la parte alta.

El irregular albo, por su parte, viene de ganarle de visita a Liniers (93-86, en la cancha Carlos “Tito” Piro).

De esta manera, de terminar la fase regular cada uno en la posición actual, será uno de los cruces de playoffs.

Ambos planteles para hoy están completos.

En tanto, mañana completarán la fecha Villa Mitre-Bahiense del Norte, Estrella-Olimpo, San Lorenzo-Pacífico, Pueyrredón-L.N. Alem y 9 de Julio-Liniers.

Posiciones

Po. Equipo Pts. (Arrastre)

1º) Villa Mitre, 24 puntos (9)

2º) Napostá, 23,5 (9,5)

3º) Olimpo, 23,5 (9,5)

4º) Pacífico, 22 (8)

5º) Bahiense, 22 (9)

6°) Pueyrredón, 21,5 (8,5)

7º) Estudiantes, 19,5 (9,5)

8º) L.N. Alem, 19 (8)

9º) Estrella, 18,5 (7,5)

10º) 9 de Julio, 17 (7)

11º) Liniers, 16,5 (7,5)

12º) San Lorenzo, 16 (6)