El Sub 19 de Bahía debuta en el mejor torneo del país con una dura prueba ante el local

El Sub 19 movió en Mendoza a la espera del debut de hoy. Fotos: Mayra Gómez-Prensa ABH

El seleccionado Sub 19 femenino de la Asociación Bahiense de Hockey debuta hoy en el Campeonato Argentino de la categoría, el mejor certamen del país, que se disputará hasta el sábado en Mendoza bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado de nuestro medio hará su estreno ante el local, a partir de las 11.50.

Este encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, se disputará en el estadio de Godoy Cruz.

La próxima presentación de Bahía será más tarde ante la Federación Uruguaya, desde las 20.10 en estadio Islas Malvinas.

Mientras que el jueves cerrará la primera etapa frente a la Asociación de Buenos Aires, desde las 15.10, nuevamente en el Islas Malvinas.

La otra zona estará compuesta por Litoral, Córdoba, Tandil y Mar del Plata.

Tras la fase de grupos, los dos mejores de cada uno jugarán las semifinales por el título, que se definirá el sábado a las 16.30.

Mientras que los otros cuatro equipos se cruzarán por mantener la categoría, en la llave conducente a la final por el quinto puesto. Los dos ganadores se mantendrán en la elite y los dos que pierdan jugará el Campeonato Argentino "B" en 2026.

*Cómo llegó

Bahía logró el ascenso a la elite nacional tras ser subcampeón del Campeonato Argentino "B" disputado el año pasado en Santiago del Estero.

El Naranja logró su boleto tras vencer a Salta por shoot out (3 a 1), luego de igualar 2 a 2 en el tiempo regular.

Luego cayó en la final ante Mar del Plata por 3 a 0.

El combinado de nuestro medio tuvo a la goleadora del torneo: Victoria Walter, con 7 tantos, y quien vuelve a estar este año en el equipo.

*La delegación de Bahía en Mendoza

-Jugadoras: Delfina Pascualini, Malena Sosa, Pilar Aimaretti, Morena Cervatto, Abril Acuña, Florencia Carrascosa, Delfina Montesi, Josefina Sauer, Valentina Tapia, Delfina Esandi, Milena Presti, Sofía Presti, Julieta Alende, Morena Andrade, Lucía Alejo, Sabrina Martínez, Mía Torres, Victoria Walter, Bianca Sardi y Manuela Zabala.

-Entrenador: Hernán Hancen.

-Ayudante: Bautista Ríos.

-Preparador físico: Facundo Díaz.

-Video asistente: Ignacio Araujo.

-Jefe de equipo: Tobías Salvatori.

-Prensa: Mayra Gómez.