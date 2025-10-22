DUBa. viaja hacia Santa Fe a jugar otro cudrangular y fijaron fecha para la Asamblea

Daniel Plotequer es uno de los integrantes del plantel. Foto: archivo-La Nueva.

DUBa. vuelve a la ruta para disputar en Santa Fe, entre viernes y sábado, otro cuadrangular que, sumado al anterior, determinará los dos equipos que participarán del cuadrangular final.

La competencia corresponde, nada más y nada menos que a la Liga Nacional de básquetbol en silla de ruedas.

El representante bahiense jugará ante CILSA Buenos Aires, el viernes, a las 11, y frente a APRI, el mismo día a las 16,

Mientras que el sábado enfrentará a CILSA Santa Fe, el sábado a las 9.

El plantel, dirigido por Walter Mele, cuenta con los jugadores Rodolfo Coronel, Aldo Serra, Daniel Plotequer, Uriel General, Leonardo Sarraúa, Daiana Alonso, Julio Echavarria y Sergio Vera Peralta.

Asamblea

La Comisión Directiva de DUBa. (Discapacitados Unidos Bahienses) convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 12 de noviembre, a las 18, en la Sede Social y Deportiva en la calle Balboa 950 (Parque Independencia).

El orden del día:

1) Elección entre los socios presentes de un secretario de Actas para la Asamblea.

2) Elección de dos (2) asambleístas, para firmar junto al Secretario de Actas y al Presidente de la Institución, el acta respectiva.

3) Consideración y aprobación o modificación de la Memoria y Balance General del Ejercicio nº 28, comprendido entre el 01 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre de 2022 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas

4) Consideración y aprobación o modificación de la Memoria y Balance General del Ejercicio nº 29, comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas

5) Consideración y aprobación o modificación de la Memoria y Balance General del Ejercicio nº 30, comprendido entre el 01 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024 e informe de la Comisión Revisora de Cuentas

6) Consideración de la actuación de la comisión directiva saliente.

7) Renovación total de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.