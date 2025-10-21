Así marcó Lautaro Martínez el segundo gol de Inter

El centro delantero bahiense Lautaro Martínez convirtió el segundo gol del Inter en el enfrentamiento ante Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica por la tercera fecha de la UEFA Champions League, que terminó 2-0.

En el minuto 45+1 del primer tiempo del duelo, el extremo neerlandés Denzel Dumfries recibió la pelota en una zona cercana al área chica, el integrante de “La Naranja Mecánica” realizó un pase que terminó en los pies del delantero Francesco Pio Esposito.

Pio Esposito se encontraba en una buena posición para ejecutar el disparo, pero decidió realizar un pase más para terminar la jugada ofensiva. El “Toro” Martínez recibió la pelota y ejecutó un disparo preciso que descolocó al arquero neerlandés Kjell Scherpen.