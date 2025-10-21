Muy buen partido de Isabella Roldán, en la victoria de Argentina ante Brasil: 67-57

Con alta efectividad de tres puntos en los últimos minutos del partido y con mucho protagonismo de la bahiense Isabella Roldán, el Seleccionado argentino U17 Femenino superó a Brasil, 67 a 57, por la segunda fecha del Sudamericano que se disputa en Asunción, Paraguay.

El partido, disputado en el estadio Arena UENO COP, fue sumamente parejo y con esta victoria Argentina se asegura el pase a la próxima instancia.

Roldán jugó 18m18, sumando en su estadística 8 puntos (2-3 en triples y 1-2 en dobles), más 6 rebotes. No ingresó la otra bahiense, Delfina Álves da Florencia.

La más destacada de Argentina resultó Santina Cherot, que anotó 13 puntos y bajó 14 rebotes.

Argentina había vencido en el debut a Uruguay, por 75 a 66.

Mañana la albiceleste se medirá ante Ecuador (equipo que orienta la bahiense Laura Cors), desde las 17.30.

Mirá el partido completo: