Hoy quedan definidos del 1 al 10 en la fase regular de Segunda y el resto va el viernes

Genaro Parrotta y Amilcar Andreanelli se cruzarán esta noche. Foto: archivo-La Nueva.

La primera parte de la decimoquinta y última fecha del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, se disputa esta noche, desde las 21, con cinco de los ocho partidos de la programación.

Hoy se miden Barrio Hospital-Argentino, a las 21.15, en cancha de Villa Mitre y no en La Curtiembre, algo que se modificó esta mañana; arbitraje de Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Joaquín Irrazábal.

El Nacional-Independiente, en el Delfo y Pacífico Ciccioli, pitando Emanuel Sánchez, Sebastián Arcas y Joel Schernenco.

⁠Sportivo-Comercial, en el Eladio Santos, dirigiendo Alejandro Vizcaíno, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Bahía Basket-Velocidad, en el Dow Center, arbitraje de Juan Cruz Schernenco, Marjorie Stuardo y Ariel Di Marco.

Y ⁠Ateneo-Altense, en el Luis Polizzi, contralor de Horacio Sedán, Marcelo Gordillo y Mauro Guallan.

En tanto, quedaron para el viernes Barracas-Pellegrini, ⁠Los Andes-Espora y Whitense-La Falda.

Este desdoblamiento lo decidió la Asociación Bahiense en el atardecer de la víspera, a raíz de la intensa precipitación en la ciudad.

La ABB le dio prioridad a los partidos que incluyen a los 10 equipos de arriba que -a excepción de Barrio Hospital (1º) y Ateneo (6º)- están definiendo posiciones.

Definición

Barrio Hospital es uno y espera rival para los playoffs, que puede ser cualquiera de los cuatro que juegan play in.

El Nacional si gana será segundo y cruzará con Comercial o Altense. Si pierde, necesita que no gane Argentino y ceder por una diferencia menor a 39 puntos.

Argentino será segundo si gana y pierde El Nacional.

Independiente terminará segundo en caso de ganar por más de 39 puntos y que pierda Argentino.

De generarse un triple empate (ganando Independiente a El Nacional y venciendo Argentino a Barrio Hospital) terminarán 2º) Argentino, 3º) El Nacional y 4º) Independiente, a excepción que el viola gane por más de 39 puntos.

En tanto, Sportivo aspira a ser tercero, siempre que gane y pierdan Argentino e Independiente.

Ateneo, por su parte, no se moverá del sexto lugar y enfrentará a quien termine tercero.

Play in

Comercial-Altense (7º-8º) y Velocidad-Bahía Basket (9º-10º) serán quienes jueguen play in, restando saber solamente quién tendrá la localía.

El viernes estos dos partidos se sumarán a los que completen la 15º fecha. Y el domingo se enfrentarán el perdedor de 7º-8º con el ganador de 9º-10º, para determinar el último clasificado a playoffs.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Altense, 33,5 (10,5)

9º) Velocidad, 32 (11)

10º) Bahía Basket, 32 (10)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 26,5 (9,5)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)