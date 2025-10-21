"Trabajás en el sector público por acomodo": durísimo cruce en X entre Luis Caputo y Delfina Rossi

El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad, luego de la hija del exministro kirchnerista Agustín Rossi cuestionara la decisión del Gobierno de llevar adelante una operación de recompra de deuda con la asistencia de la banca de inversión JPMorgan.

La respuesta de Caputo fue categórica y utilizó un lenguaje inusualmente duro, acusando a Rossi tener un puesto por “acomodo” y de “chorear un sueldo”.

Todo comenzó con un mensaje del secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, quien anunció en la red social X el inicio de las tratativas para una operación de deuda.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, tuiteó Quirno.

Luego agregó: “Esta operación, comúnmente llamada ‘Deuda por Educación’, consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales. Para su estructuración, se ha designado a JPMorgan como el banco que nos asistirá en este proceso”.

El funcionario explicó que los ahorros generados por la operación se destinarán a consolidar la inversión educativa de largo plazo.

Fue allí cuando Rossi -hija del exministro de Defensa, Agustín Rossi-, recogió el guante y lanzó una crítica con un formato de “obra de teatro” que involucraba el vínculo de Caputo con el JP Morgan.

El mensaje de Rossi fue: “1° acto: Caputo trabaja en el JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda, con asistencia del JP Morgan y organismos internacionales. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”.

El ministro de Economía no tardó en cruzar a la funcionaria, desatando una fuerte confrontación. Caputo contrastó su trayectoria en el sector privado con la de Rossi, incluyendo en la disputa a sus propios hijos y al padre de la directora del Banco Ciudad.

“Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto”, comenzó el ministro. “Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público. Lo hago por la patria. También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el Estado, solo para ayudarme a tratar de sacar este país adelante”, agregó.

Caputo elevó el tono y fue directo contra Rossi: “Vos, en cambio, trabajás en el sector público porque en el sector privado no te pagarían ni la décima parte de lo que te pagan en el sector público”.

“Trabajás por acomodo, y para chorear un sueldo que no te merecés. Como siempre lo hizo tu padre. Ojalá los argentinos no tengamos que mantener a tus hijos también”, concluyó el ministro en su respuesta. (TN)