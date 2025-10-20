Presunto abuso en Carhué: la madre del niño denunció presiones pero aportó nueva prueba

La denuncia está siendo investigada por la fiscalía de Trenque Lauquen. (Archivo-LN.)

La madre del menor que habría sido víctima de una violación en una escuela de Carhué, aparentemente recibió "presiones" desde el ámbito educativo de aquella ciudad para que retire la denuncia contra el docente sospechado.

Pese a las presuntas coacciones de las que habría sido blanco, la denunciante aportó nuevos elementos probatorios que involucrarían a la autoridad educativa investigada por la fiscalía de Trenque Lauquen.

Se trata de filmaciones en las cuales se ve al niño de 9 años relatando frente a su mamá los supuestos abusos sexuales a los que, al parecer, fue sometido en la Primaria a donde asistió hasta hace poco.

Mediante exámenes médicos preliminares se habrían constatado en el menor de edad lesiones compatibles con abuso sexual con acceso carnal.

Relato grabado

Así lo confirmó a La Nueva. una tía del nene, quien precisó que el viernes su hermana entregó los videos en la comisaría de la Mujer carhuense, donde el jueves 9 de este mes la progenitora del chico había denunciado al profesor.

"Mi hermana está muy asustada porque la llamaron de varios números de teléfonos desconocidos y la presionaron para que dé marcha atrás con la acusación, pero la denuncia ya está radicada", dijo la fuente consultada.

Como consecuencia de la aparente agresión sexual, el niño dejó de concurrir a la escuela donde se habría cometido el delito y comenzó a tomar clases en otro centro de enseñanza.