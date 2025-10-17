Importante operativo antidrogas en Tres Arroyos y Claromecó: desarticularon puntos de venta de drogas

Un importante operativo antidrogas tuvo lugar en la madrugada de este jueves, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes llevado a cabo en el distrito de Tres Arroyos.

Se abordaron las viviendas ubicadas en Avenida Ameghino al 500 y Avenida Olivero Duggan al 600, de Tres Arroyos, y en una tercera finca de la localidad de Claromecó, sobre calle 21 al 1900.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cocaína fraccionada y lista para su distribución, marihuana , tres balanzas de precisión, elementos de corte, un revólver calibre 32, una carabina calibre 22, munición de ambos calibres, 6 teléfonos celulares y dinero en efectivo. Todos estos elementos fueron puestos a disposición de la justicia como pruebas de interés para el avance de la causa.

A raíz de los resultados obtenidos, la Fiscalía interviniente dispuso la aprehensión de Sergio Valdez, quien quedó imputado por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", mientras se continúa con las tareas investigativas para esclarecer la totalidad de los hechos y posibles vinculaciones.

Participó personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Tres Arroyos, en forma conjunta con sus pares de la Delegación Bahía Blanca y con la colaboración de la Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos -Escuadrón de Caballería Tres Arroyos y G.A.D de Necochea-, quienes llevaron adelante tres diligencias de allanamientos dispuestas por el Juzgado de Garantías N.º 1, a cargo de la doctora Agustina Cedeira, a solicitud de la UFIJ N.º 13 bajo la dirección del doctor Carlos Facundo Lemble.

Cabe destacar la articulación y apoyo constante de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Tres Arroyos, que facilitó los recursos logísticos y coordinativos necesarios para el éxito del operativo, en el marco de las políticas públicas de prevención y lucha contra el narcotráfico impulsadas a nivel local y provincial.