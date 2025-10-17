Sturzenegger insultó a los argentinos por "no aprovechar las opciones que ofrece la minería"

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, consideró que los argentinos "somos unos pelotudos" por no aprovechar las opciones que ofrece la minería y criticó a los empresarios por no haber avanzado en los cambios laborales que se habilitaron con las últimas medidas que implementó el gobierno nacional.

El funcionario fue uno de los disertantes durante la tercera jornada del 61° Coloquio de IDEA que se desarrolla este viernes en Mar del Plata.

Sturzenegger reiteró que en el mediano plazo Argentina será uno de los países con la energía más barata del mundo, lo cual le dará una ventaja competitiva significativa y marcó el círculo virtuoso que se generará entre la energía y la industria.

El ministro también planteó que cuando el país se estabilice habrá otros sectores que podrán desarrollarse como por ejemplo la minería asociada al transporte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese marco planteó dos hipótesis: "Cuando Dios creo el mundo y la cordillera puso todos minerales del lado de Chile, o la segunda hipótesis es que somos unos pelotudos".

Así ejemplificó la necesidad de que Argentina avance en reformas de fondo para generar incentivos e inversiones para desarrollar todo su potencial.

Luego también se hizo un espacio para darles un tirón de orejas a los empresarios que lo escuchaban.

Sturzenegger recordó que el año pasado en el 60° Coloquio se le acercó una planilla con 210 regulaciones que podían ser eliminadas y precisó que cerca de 94 ya fueron resueltas o están en vías de solucionarse.

Luego asoció estos pedidos a la opción que generó el gobierno para que las empresas puedan acordar con sus empleados un nuevo régimen indemnizatorios: "No les voy a pedir que levanten la mano porque ya sé que nadie hizo nada".

"Hace 10 años que vengo a IDEA a hablar del tema del laboral. El gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada", lanzó el ministro.

Y concluyó: "Bueno muchachos, tal vez no es tan grave ese problema, porque si no no se entiende, o quizás están esperando otra cosa".

No obstante, Sturzenegger, admitió que el trabajo tiene una alta carga impositiva en la Argentina y subrayó que "se discute más la baja de las retenciones que la de los impuestos al trabajo".

En esa línea, también apuntó a una serie de costos ocultos que están embebidos en los convenios colectivos de trabajo que restan sobre el salario que perciben los trabajadores. (NA)