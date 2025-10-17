Del Caño: "El Gobierno está en franca decadencia, con mucho descrédito de parte de la gente"

Nicolás del Caño y Romina del Plá, candidatos a renovar su banca en la Cámara Baja por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) en la provincia de Buenos Aires, llegaron a Bahía Blanca en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo 26 y hoy estarán en contacto con los vecinos en un acto que realizarán desde las 19 en el club Bella Vista.

"Denunciamos a Espert en 2021, dijimos que él tenía que explicar sus vínculos con Fred Machado. En ese momento se hizo el distraído y ahora tenés la verdad. Eso ha golpeado en el corazón del relato de La Libertad Avanza, porque se suma al escándalo de los audios del 3 % de las coimas que habría cobrado Karina Milei y a otra serie de escándalos. El corazón del relato está herido fuertemente y mucha gente que los votó no les cree", sostuvo Del Caño.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Además, el ajuste fue contra el laburante, el estudiante, el pequeño comerciante, el docente, el jubilado y no contra la casta como se había dicho —continuó—. Entonces yo creo que estamos en un momento donde el Gobierno está en franca decadencia, con mucho descrédito de parte de la gente y yendo a pedir un nuevo rescate en un pacto de coloniaje con Estados Unidos que viene con exigencias de mayor entrega de los bienes comunes naturales, del litio, del agua, de saquear la Argentina".

Al ser consultado sobre la importancia de los inminentes comicios, el candidato por la Tercera Sección remarcó que "hay que plantear una oposición con mucha fuerza".

"Yo creo que tiene una gran importancia, por eso convoco a toda la gente de Bahía para que tengan claro que acá estamos viendo qué diputadas y qué diputados van a estar en el Congreso", respondió.

"El Frente de Izquierda no es una promesa de ocasión, es una conducta permanente que cualquiera puede ver en cada una de estas luchas, de quienes hemos rechazado desde el primer momento a este gobierno. Nosotros creemos que no puede seguir este plan. Basta de que sean las trabajadoras y los trabajadores lo que estén pasando esta situación donde necesitás dos o tres empleos para llegar a fin de mes", completó.

Por su parte, Del Plá aseguró que "en el mientras tanto, el gobierno que está descomponiéndose sigue haciendo mucho daño".

"El debate y la preocupación general que nos encontramos en la calle es que el salario no alcanza, que por más que el gobierno diga que los salarios aumentaron, está claro que no aumentaron, que están por detrás de la inflación. Entonces la situación es muy compleja para el trabajador. Lo que viene de la mano de los compromisos que Milei ha asumido con el gobierno norteamericano y con el Fondo es avanzar aún más en una devaluación", agregó.

Quien es candidata por la Primera Sección mencionó que "tenemos que tomar medidas de fondo" y sostuvo que "nosotros desde el Frente de Izquierda somos muy claros".

"Debemos poner en debate el eje de estos temas, que es el endeudamiento, la fuga de los capitales, cómo se van los recursos de la riqueza que se genera en el país, que generamos los trabajadores, y ponernos al servicio de un aumento de emergencia de salario, de jubilaciones, de construir un millón de viviendas, de resolver la situación de caminos y rutas, de los temas elementales como la reconstrucción de hospitales y de escuelas que están necesarias aquí en Bahía Blanca", señaló.

"Al revés de lo que está pasando, el gobierno nacional en lugar de enviar los subsidios que debería estar mandando a la ciudad, lo que está haciendo es cobrar por el alquiler de los puentes. Esto es un escándalo", completó.