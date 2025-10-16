Ivo Di Buo y sus 20 años de amor incondicional: “Todos los días sueño con el ascenso de Olimpo”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“A Olimpo lo tengo incorporado a mi vida, estoy en el club desde los 5 años y tengo 25, desde hace un tiempo largo que viene ocupando un lugar en la agenda de todos los días”.

El domingo, Ivo Di Buo fue la figura del aurinegro en el 2-0 frente a Juventud Unida Universitaria de San Luis, y cuando dejó el campo de juego los hinchas lo despidieron con aplausos que transmitieron mucho más que simples chasquidos de manos. El reconocimiento al compromiso con los colores, valorar a un chico que nunca se fue a otro lado porque ningún deseo pasajero superó al que persigue con la camiseta que ama incondicionalmente. Sentido de pertenencia que le dicen...

“Gracias por las palabras, pero es así. Mi familia (mamá Marita Falco, papá Mauricio y sus hermanas Sol y Renata) es de Olimpo y en mi casa se respira fútbol, la profesión que elegí para trascender y la que me permite vivir ilusionado”, esgrimió el lateral-volante que nació en pleno centro bahiense y hoy reside en el barrio Universitario.

--¿Cuánto hace que no eras tan preponderante en un cotejo como el del domingo, con dos asistencias y un trajín impresionante por la franja derecha?

--En este momento me acuerdo de un partido donde disfruté mucho, en 2022 (5 de junio, el olimpiense marchaba al frente de las posiciones de la fase regular) ante Camioneros; ganamos 2-1 en cancha de ellos y me salieron todas. Más acá en el tiempo, en la edición pasada, me quedo con los 15 minutos que tuve ante Deportivo Rincón en Neuquén, porque me fue bien con la pelota y marqué un golazo desde fuera del área para el 2-1 sobre la hora.

--Frente al conjunto puntano no especularon: pese a que el empate le servía salieron a “comerlo” vivo.

--El equipo estaba convencido de que tenía que ganar para seguir estimulado, y lo más importante fue que conseguimos la victoria jugando bien, sin dejar detalles para que el rival nos lastime y manteniendo nuestro arco en cero. Sabemos qué es lo que queremos y estamos encaminados en busca de un objetivo que se encuentra a cuatro fases de distancia.

“Olimpo entiende cuando es el momento de atacar, que es lo que debe hacer para cuidar la pelota y que recaudos tomar según el adversario”, sintetizó quien debutó en el Federal A con la olimpiense el 9 de mayo de 2021 (el DT era Carlos Mayor) y hoy suma 89 presencias (3 conquistas).

Ivo “es del club” al igual que Martín Ferreyra, Sebastián “Pipa” Fernández y Enzo Coacci, aunque en relación al resto corre con una ventajita: es parte del mundo olimpiense desde la Escuelita.

“Es una cuestión de sentimientos, yo quiero trascender más que nadie, todos los días sueño con el ascenso de Olimpo a la Primera Nacional. Por eso me sacrifico al máximo en cada entrenamiento, porque si me dan la oportunidad de jugar tengo que estar preparado física, mental y futbolísticamente”, expresó quien tiene contrato con Olimpo hasta diciembre de 2027.

“En realidad este es un equipo con sentido de pertenencia, que juega con el corazón en la mano, y eso lo hace notar la gente con su cariño y su aliento en cada partido que sostenemos de local”, declaró el que de a poco se va convirtiendo en referente del plantel en la categoría.

--Personalmente, ¿qué buscás?

--Jugar en Primera, previo paso por la B Nacional. Tuve ofertas de clubes que juegan en esa divisional, pero siempre, por una cosa o por otra, elegí quedarme en Olimpo. Al menos, desde que soy parte del equipo que participa en el Federal, todos los técnicos me han tenido en cuenta, y eso tira mucho al momento de tomar la decisión de irte.

--Nunca te lo pregunté: ¿algún proyecto o actividad fuera del fútbol?

--Vendo perfumes importados con mi amigo Thiago Pérez (volante central de Villa Mitre), la marca es PDB y son originales. El negocio marcha bien, hay venta, pero a veces nos falta tiempo para ofrecer los distintos productos y las ofertas que surgen en el mercado.

“Además terminé la Licencia Pro como Director Técnico de fútbol, una carrera que siempre quise hacer, así que otra de mis metas, después del retiro, es dedicarme a la formación o a dirigir un plantel mayor”.



