“Es un orgullo enorme que hayan confiado en mi”, dijo el árbitro bahiense que pitará la final del Federal A

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

A diferencia de encuentros decisivos anteriores, cuando los árbitros elegidos eran, por lo general, de la Primera Nacional, esta vez el juez principal de la final por el ascenso del torneo Federal A será un hombre con amplio camino recorrido en la categoría: Juan Ignacio Nebbietti, bahiense y representante de la ABA en nuestra ciudad.

El cotejo definitorio entre Atlético Rafaela y Ciudad Bolívar se disputará el domingo desde las 16 en el Estadio Único de San Nicolás, contará con ambas parcialidades y en caso de empate al cabo de los 90 minutos, el primer ascenso a la segunda divisional del fútbol argentino se decidirá mediante la ejecución de penales.

“Es un orgullo enorme que me hayan designado para un partido con tanto en juego como este. No me la esperaba, pero confiaron en mi y voy a dejar todo de mi para bajar el margen de error lo más que pueda”, señaló “Juani”, quien estará acompañado por los asistentes Joaquín Badano (Liga Saladillo) y Matías González (Liga San Francisco), más cuarto (Maximiliano Manduca, de Santa Fe) y quinto árbitro (Antonella Pajón, de Pergamino).

Este es un paso adelante en la ascendente carrera de Nebbietti, que, entre otros logros, esta temporada se dio el gusto de ser el cuarto árbitro en el clásico entre Independiente y River por la Liga Profesional.

Nebbietti pitó dos veces a Ciudad Bolívar (un éxito y un empate) en la presente edición del certamen y nunca a la "Crema" rafaelina. La final del domingo será su encuentro 95 en el Federal A.

“A Rafaela no lo dirigí nunca porque, además de ser de la zona norte, a la que no es común que vayamos los que comunmente arbitramos en el sur, es su primer año en el Federal A”, contó el crédito local, ya mentalizado en su primera final a este nivel.

“Es una gran responsabilidad, ojalá salga todo bien”, pidió “Juani”. Toda la suerte del mundo.