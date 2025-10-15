Consulta por la cantidad de camiones desobstructores operativos en la ciudad

Los concejales de Bien Común, Lisandro Delle Donne y Daniel Medina, presentaron un pedido de respuestas oficiales a la empresa ABSA y la comuna, referida a la cantidad de unidades que actualmente están en funciones en la ciudad.

“Estamos ante una situación de riesgo sanitario y fuerte impacto ambiental generado por los desbordes cloacales en nuestro distrito. Ante ese hecho creemos que por razones de transparencia, debe informarse desde el Estado qué recursos se encuentran afectados para hacer frente a esta problemática”.

Desde Bien Común defendieron la necesidad de establecer sanciones por daño ambiental y que el uso del desobstructor municipal para asistir a ABSA sea cobrado tal como indica la ordenanza fiscal impositiva.

“Si por los derrames se deteriora el asfalto y se desgasta maquinaria, no es justo que el municipio con sus propios recursos deba cubrir el daño causado por un tercero, en este caso la empresa ABSA. La comuna debe ser compensada, priorizarse al vecino y el cuidado sanitario que está en niveles críticos”.

El proyecto de los concejales vecinalistas se basa también en ordenanzas que obligan al municipio a dar informes sobre el estado de la maquinaria municipal.

“Si es necesario acompañar gestiones del Ejecutivo para reclamar la llegada de mayores recursos estamos a disposición de la administración local. De hecho este pedido lo realizamos porque queremos explicaciones oficiales en tal sentido, no solo para el seguimiento y control que realizamos como concejales, sino para que el vecino tenga acceso a información que es pública y vinculada con la situación ambiental”, se dijo desde el vecinalismo.