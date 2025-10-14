Bahía San Blas será una de las escalas de una travesía internacional en kayak

Por Agencia Patagones

Hoy por la mañana, partirá desde el Balneario La Chiquita (Villarino) el palista brasileño Adelson Carneiro Rodrígues, quien desde 2020 lleva adelante una increíble travesía en kayak circunnavegando América del Sur, uniendo tramos desde el norte de Brasil hasta el Fin del Mundo.

En su derrotero, el palista tiene previsto llegar a Bahía San Blas, mañana pasado el mediodía; mientras que se próxima escala será el Balneario El Cóndor, a 30 kilómetros al Este la ciudad de Viedma.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Su recorrido comenzó en la Guayana Francesa, continuó por la costa brasileña, cruzó a Uruguay, navegó el Río de la Plata desde la Isla Martín García hasta Tigre, y actualmente avanza por la costa bonaerense rumbo a Ushuaia, su destino final estimado para principios de 2026.

Este profesor de Educación Física y atleta de 64 años, ha corrido 44 maratones, tres Iron Man, escaló el Aconcagua y ahora se propone completar esta hazaña que podría incluso batir un récord Guinness.

Desde tierra, Adelson cuenta con el apoyo técnico de la Prefectura Naval Argentina y un equipo que sigue su trayecto punto por punto, monitoreando condiciones climáticas y acompañando su paso.

Los horarios pueden variar según las condiciones meteorológicas, pero, hasta el momento, los pronósticos son favorables para su salida y navegación desde el martes.