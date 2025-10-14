Crece la preocupación por el aumento de femicidios en Argentina: once casos en lo que va de octubre

En las primeras dos semanas de octubre ya se registraron once femicidios en la Argentina, una cifra que encendió nuevamente las alarmas entre las organizaciones que trabajan contra la violencia de género.

Los recientes asesinatos de tres jóvenes en Florencio Varela, dos mujeres en Córdoba, otras dos en nuestra ciudad, y una joven en Chaco reflejan un panorama que distintas entidades califican como "estado de emergencia".

Según datos difundidos por la Organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), desde el 1° de enero de 2025 se contabilizan 195 femicidios en todo el país, lo que equivale a una mujer asesinada cada 35 horas. Solo en octubre, precisaron, se produjeron 11 víctimas fatales del machismo en su forma más extrema, es decir, una cada 28 horas.

El Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos", en su último informe publicado a fines de septiembre, había registrado 182 femicidios y 758 intentos de asesinato en lo que va del año.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El relevamiento también indica que el 14 % de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, que el 73 % de los crímenes fueron cometidos por una expareja o familiar, y que el 70 % ocurrió dentro de la vivienda de la víctima.

Otro dato que agrava el impacto de esta violencia es que, como consecuencia directa de los femicidios, 120 niños y adolescentes quedaron sin su madre.

Entre los casos más recientes y resonantes figuran los de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, asesinadas en Florencio Varela; Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba; Gabriela Arací Barrios, en Chaco; y Adriana Velázquez y su hija, Mariana Bustos, en Bahía Blanca.

Este año se cumplieron diez años del primer grito colectivo de Ni Una Menos, y MuMaLá difundió un balance que refleja la magnitud del problema en la última década: "Desde el 1° de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025 registramos 2589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios. Esto significa que, en promedio, una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas". (NA)