Tiene fecha de juicio el caso de una masajista de Puan acusada de extorsión

El 12 de febrero del 2026 se realizará el juicio oral y público para analizar la conducta de Stella Maris Distel, acusada de haber extorsionado a un hombre con fotos íntimas, en la localidad de Puan.

El debate tendrá lugar en dependencias del Tribunal en lo Criminal Nº 2.

Según la investigación, realizada por la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo.

Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre, como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre del año pasado, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones.

A lo largo de la investigación se lograron obtener numerosas pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

Distel llegará a juicio imputada del delito de extorsión.