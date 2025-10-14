El intendente Federico Susbielles encabezó el lanzamiento del Observatorio Astronómico "Universo Hub", el área astronómica del Centro de Innovación Bahía Hub, a través de la cual se realizarán desde esta semana múltiples actividades de difusión científica y educativa para toda la comunidad, con el acompañamiento de personal capacitado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Este nuevo ámbito será muy exitoso para el HUB, para la ciudad, porque tiene que ver con la observación astronómica, con seguir siendo una ciudad que promueva por un lado la innovación, el conocimiento, la ciencia y la búsqueda de nuevas vocaciones científicas”, sostuvo Susbielles.

“Seguramente habrá muchísima gente que se acercará a estas instalaciones, en un año en el cual creo que definitivamente se ha encontrado un perfil muy interesante porque son miles y miles de niños, de jóvenes, de personas que vienen para tener acceso a diversas iniciativas que trabajan fundamentalmente sobre la innovación y el conocimiento”, agregó el jefe comunal.

Finalmente agradeció “a la Universidad Nacional de La Plata por organizar las primeras charlas, así como al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Ministerio provincial de Ciencia y Tecnología por acompañar con esta inversión que posibilitará disfrutar en comunidad”.

Por su parte, el director del Planetario de la UNLP, Guillermo Bosch, precisó que este proyecto pretende “despertar vocaciones, salir de lo estándar, de lo rutinario. No necesariamente formamos futuros astrónomos, pero sí futuros científicos, futuros interesados en tecnología, en ingeniería”.

“Y usar la astronomía en estos cursos que estamos dictando, también como un foco para que la gente se repregunte cuál es nuestro lugar en el universo, pensar, abrir un poco la mente; buscamos, satisfacer, despertar curiosidades; y colaborar con esa semilla que ya estaba en la ciudad con un grupo de aficionados para darles respaldo y potencia”, completó.

Las propuestas

El universo es de colores: jueves 16, 15.30 y viernes 17, 9.00. Taller destinado a niños y niñas de 4 y 5 años. Con inscripción previa.

jueves 16, 15.30 y viernes 17, 9.00. Taller destinado a niños y niñas de 4 y 5 años. Con inscripción previa. Misión espacial: jueves 16, 13.30 y viernes 17, 11.30. Taller destinado a niños y niñas de 6 a 8 años. Con inscripción previa.

jueves 16, 13.30 y viernes 17, 11.30. Taller destinado a niños y niñas de 6 a 8 años. Con inscripción previa. Descubriendo tu norte: jueves 16, 11.00 y viernes 17, 15.30. Taller destinado a chicos y chicas de 9 a 12 años. Con inscripción previa.

jueves 16, 11.00 y viernes 17, 15.30. Taller destinado a chicos y chicas de 9 a 12 años. Con inscripción previa. Desde el centro de la tierra hasta más allá del espacio: jueves 16 y viernes 17, a las 17.00. Taller destinado a estudiantes de nivel secundario. Con inscripción previa.

jueves 16 y viernes 17, a las 17.00. Taller destinado a estudiantes de nivel secundario. Con inscripción previa. Cielo de la semana: viernes de 9.00 a 12.00. Fecha de inicio: 17 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada.

viernes de 9.00 a 12.00. Fecha de inicio: 17 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada. Atardeceres telescópicos: lunes y miércoles de 18.00 a 20.00. Comienzo: 22 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada.

lunes y miércoles de 18.00 a 20.00. Comienzo: 22 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada. Consultorio astronómico: viernes de 14.00 a 16.30. Primer encuentro: 24 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada.

viernes de 14.00 a 16.30. Primer encuentro: 24 de octubre. Sin inscripción y por orden de llegada. Ciclos de charlas (fechas a confirmar): El nuevo sistema solar, Odisea 2125, Navegando los océanos de otros mundos y A hombros de gigantes.

Para más información, los interesados pueden viisitar la página oficial de Bahía Hub (hub.bahia.gob.ar).