En video: así rescataron a un tripulante de un pesquero en el mar en cercanías de Viedma

La Prefectura Naval Argentina inauguró su hangar y base de operaciones en el aeropuerto Gobernador Castello de Viedma, y en menos de 24 horas tuvieron rescates exitosos. Uno de ellos se dio esta madrugada cuando un llamado desde un buque pesquero alertó de un tripulante con un fuerte dolor en el pecho.

A la madrugada salió un helicóptero y, al llegar al buque, se encontraron con una persona con síndrome coronario agudo. Todo fue producto de una radioconsulta efectuada por parte del capitán del buque pesquero “Comandante Luis Piedrabuena”, con el Centro de Control de Tráfico Marítimo de la Prefectura Bahía Blanca, donde se tomó conocimiento del estado del tripulante, quien presentaba síntomas asociadas a un cuadro médico que podría agravarse progresivamente.

En función a ello se coordinó que la embarcación -en navegación a más de 120 mn (más de 220 km) de la ciudad de Viedma- fijara curso a la capital de la provincia de Río Negro, mientras que una aeronave de la institución iría a su encuentro, hecho que ocurrió hoy con las primeras horas de luz.

Paralelamente, se realizaron las coordinaciones necesarias con la agencia armadora del buque referido, a efecto de la preparación de las condiciones para que el tripulante sea recibido por una ambulancia de un centro médico local para su rápido traslado y atención.

Asimismo, en la unidad de aeroevacuación, un helicóptero (DAUPHIN AS365 N3+), un facultativo médico emergentólogo de la dotación de la Dirección de Región Sur de la PNA, con asiento en la ciudad de Viedma, realizó las primeras atenciones al causante.

El tripulante es argentino, de 40 años de edad, natural de la ciudad de Colón (Entre Ríos) y el buque en el cual se encuentra embarcado tiene como puerto de asiento el de la ciudad de Mar del Plata.

En tanto, una evacuación similar se produjo el lunes, saliendo también de la capital rionegrina, pero por la ubicación del barco, el destino final del tripulante rescatado fue un hospital de la ciudad chubutense de Trelew.

Las radioconsultas son herramientas que utiliza la PNA a disposición de la flota pesquera nacional e internacional que navega en el litoral marítimo argentino, en ejercicio de sus funciones como Autoridad Marítima Nacional -y en cumplimiento a convenios internacionales como el SAR Marítimo- por medio de la cual se puede informar a un facultativo médico de la institución sobre los síntomas de un tripulante, realizar un seguimiento a distancia, recibir indicaciones sobre cómo actuar ante ciertos casos/padecimientos y coordinar una aeroevacuación en los casos que así lo ameriten. (Agencia Patagones).