Caso Facundo: sobreseen a un policía por el delito de falso testimonio

Al no prosperar la acusación fiscal que llevó a su indagatoria, el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca sobreseyó a un policía provincial por supuesto falso testimonio en el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez a fines de abril de 2020 cuando, en medio de la pandemia, partió desde Villarino hacía Bahía, pero nunca llegó.

Se trata del agente -ya jubilado- Jorge Agustín Galarza (51), quien tiene domicilio en Villa Talleres y en aquel momento declaró -en su condición de vecino y no de uniformado- que creía haber visto a Facundo en su barrio.

Antes de ser citado ante el fiscal federal Andrés Heim, Galarza prestó dos veces testimonio en sede policial.

El 18 de junio de 2020, en la subcomisaría de General Cerri, relató que la noche anterior había visto en la vereda de su casa a un joven que para él era Facundo y que el chico le dijo que iba camino a Ingeniero White a ver a dos amigos, para luego dirigirse a la Capital.

Galarza volvió a declarar el 6 de julio de 2020 en la DDI y afirmó que en la noche previa volvió a ver al que consideraba el joven por entonces desaparecido, cuando se presentó como cliente en el modesto quiosco que el uniformado administraba en su casa.

Cuando fue a ratificar todo ante Heim -uno de los funcionarios ajenos a nuestro medio que aportó la Procuración para sumarse a la causa Facundo-, el fiscal consideró que Galarza incurrió en contradicciones y decidió imputarlo por posible falso testimonio.

En noviembre de 2022 fue indagado y el policía dijo que "no revisó" las testimoniales que había firmado, pero que lo único que podía asegurar es que creía haber visto a Facundo, sin tener conocimiento del trámite de la causa.

Si bien los restos de Facundo fueron encontrados -recién en agosto de 2020- en la ría, a la altura de Villarino Viejo, y se confirmó que nunca había llegado a Bahía para la fecha que decía el expolicía, se entendió que en la conducta de Galarza no hubo dolo ni intencionalidad.

El juez federal Walter López Da Silva en principio decretó la falta de mérito del expolicía y ahora, con el pedido de la acusación para desvincular a Galarza del delito, directamente dictó su sobreseimiento y archivó el expediente, aclarando que dicho proceso "no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado" el acusado.