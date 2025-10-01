El Sub 15 de la Liga del Sur se trae un empate de Azul, por la ida de la semifinal

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur igualó sin goles ante su par de Azul, por el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Federal que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

El encuentro se disputó en el estadio de Sportivo Piazza.

La revancha se jugará la próximo semana en nuestra ciudad, por un lugar en la final del certamen.

Mañana jueves, desde las 20, Tandil y General Madariaga disputarán la ida de la otra llave de semifinales.

Los chicos dirigidos por Federico Nieto llegaron a esta instancia luego de clasificar como primeros de su grupo, ganando todos los partidos.

Durante la primera fase, el combinado de nuestro medio superó a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Azul, en tanto, también ganó su grupo con puntaje perfecto venciendo a Rausch (2 a 1 y 5 a 2) y Ayacaucho (3 a 1 y 4 a 0)