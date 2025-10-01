"Halloween: The Game” mostró sus primeros sustos en el State of Play

Por Gisela "GG" Gonnet para El Cubil del Mal / [email protected]

La mítica máscara de Michael Myers vuelve a aterrorizar, esta vez en el mundo de los videojuegos. Durante el más reciente State of Play, se presentó por primera vez Halloween: The Game, el esperado título inspirado en el clásico slasher de John Carpenter.

El juego, desarrollado por el estudio independiente Illfonic y copublicado por Gun Interactive junto a Compass International Pictures y Further Front, llegará el 8 de septiembre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Steam y Epic Games).

Halloween: The Game propone partidas intensas donde el jugador puede elegir entre dos roles: ser un civil que intenta sobrevivir o convertirse en el mismísimo The Shape.

Como civil , la misión será proteger a los habitantes de Haddonfield, reunir armas y suministros, encontrar un teléfono para pedir ayuda a la policía y coordinar esfuerzos para mantenerse con vida. La tensión estará en cada rincón, y la clave será la estrategia, el trabajo en equipo y la rapidez para tomar decisiones.

Cada partida se plantea como un macabro juego del gato y el ratón, donde las calles oscuras de Haddonfield son el escenario de una pesadilla constante.

