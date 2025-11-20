The Game Awards 2025: las nominaciones a GOTY

Por Gastón "Zaelar" Lozan - El Cubil del Mal

Se acabó la espera. Hace unos días, se anunciaron los nominados a The Game Awards 2025, y como cada año, la lista de Juego del Año (GOTY) ha provocado un gran revuelo entre jugadores y críticos. La lista es oficial y, aunque celebramos a los favoritos, la inclusión de Donkey Kong Bananza como nominado a GOTY ha generado la polémica que tanto nos gusta: ¿en qué estaban pensando los jurados?

Este año ha sido una cosecha espectacular de títulos, y algunas omisiones son tan graves que evidencian el eterno síndrome de la crítica: premiar la fórmula segura en lugar de la verdadera innovación.

La lista principal: ¿Un circo de monos?

La lista de nominados es variada, pero el debate se centra en tres puntos:

Clair Obscur: Expedition 33: Es el favorito indiscutido de la crítica, con un impresionante récord de 12 nominaciones. Ha demostrado que un nuevo estudio puede crear un JRPG de ensueño con una dirección artística impecable.

Death Stranding 2: Representa la apuesta por el autor y la narrativa más compleja y arriesgada en el panorama Triple A. Su inclusión es un respaldo a la visión de Hideo Kojima.

Hades 2 y Hollow Knight: Silksong: La presencia de estos dos gigantes indie muestra que la calidad y la jugabilidad adictiva del género roguelike y metroidvania pueden competir de tú a tú con los grandes presupuestos.

El caso Donkey Kong Bananza: Aquí es donde se generó el mayor alboroto. Aunque es un juego familiar divertido, su inclusión en la lista de GOTY (frente a títulos más profundos) sugiere que la Academia sigue buscando cumplir con cuotas de "juego casual".

El olvido imperdonable: El snub de Ghost of Yotei

Para el lector que no esté familiarizado con el término: ¿Qué es un snub? Es la palabra que se utiliza en la industria del espectáculo (y en el gaming no es la excepción) para referirse a una omisión o un desaire notable y controvertido. Cuando un juego de gran calidad queda inexplicablemente excluido de las categorías principales, se convierte en un snub.

La omisión más notable de este año es la de Ghost of Yotei. Este gran exclusivo de PS5 logró un total de 8 nominaciones en categorías importantes como Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte y Mejor Juego de Acción/Aventura. Un juego que lleva la jugabilidad de acción a niveles impresionantes y que es un verdadero espectáculo visual no se considera el mejor del año.

Su exclusión del premio principal de GOTY, mientras que Donkey Kong sí está incluido, demuestra que se está priorizando la diversidad de plataformas y géneros por encima de la pura excelencia.

Al final, The Game Awards, a pesar de su glamour y su alfombra roja, sigue siendo un reflejo de los gustos masivos y, a veces, conservadores de la industria. Aunque nos encanta ver a nuestros favoritos en la lista, la verdadera aventura de los videojuegos a menudo se encuentra en esos títulos más pequeños que la crítica oficial tiende a pasar por alto.

¿Y tú, qué opinas de la lista de nominados a GOTY 2025? ¿Crees que la inclusión de Donkey Kong Bananza es el mayor desaire para un juego como Ghost of Yotei?