Tránsito: ¿qué es el scoring que planea instrumentar la provincia?

El ministerio de Transporte bonaerense concluyó la primera prueba del sistema de scoring, que consiste en la asignación de un puntaje a cada persona y el descuento de puntos en la licencia de conducir como consecuencia de las infracciones cometidas.

El ensayo se desarrolló entre el 22 de mayo y el 5 de julio de este año. Esto implica que, dentro de poco, pueda comenzar a ser aplicado de manera formal en todo el territorio bonaerense.

Vale recordar que el proyecto para aplicar este sistema, que reconoce con beneficios a quienes no tengan puntos en su contra, fue enviado a la Legislatura y está pendiente su aprobación.

Según señala el informe que desarrolló la cartera de Transporte, en la prueba piloto se registraron un total de 428 infracciones a las normas de tránsito. La mayoría de esas infracciones fueron cometidas por varones en un 70,8 por ciento.

Los principales 7 motivos de este tipo de faltas viales se deben a: no respetar los límites de velocidad previstas, representando el 70% de las faltas cometidas; no respetar luces de semáforo o barreras de paso a nivel; conducir en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otras sustancias; circular sin la VTV actualizada ni la documentación necesaria; no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal; no utilizar cinturón de seguridad; y no tener las luces encendidas.

¿Cómo funciona el sistema?

El sistema único de descuento de puntos por infracciones de tránsito o scoring, consiste en la asignación de un puntaje inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir.

Al cometer una o varias infracciones de tránsito, los mismos se van descontando según el tipo de falta que realice el conductor, siendo el máximo 20 puntos (correr picadas ilegales, por ejemplo) y el mínimo 1 punto.

Cuando se pierden los 20 puntos por primera vez, la licencia queda inhabilitada por 60 días. La segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera 180 días. Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.

Una vez que culmine este lapso de tiempo de inhabilitación, los automovilistas podrán recuperar los puntos y restablecer su Licencia de Conducir efectuando cursos de seguridad vial.

Cabe aclarar que cada jurisdicción de la provincia debe incorporar el scoring a través de: sus legislaturas, Concejos Deliberantes u Órganos facultados.

Al implementarlo, los distritos podrán: Registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del responsable infractor;

Registrar sentencias firmes que por pérdida de puntos impongan inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir y consultar la situación actual e historial de una persona.

Además, el sistema tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) para que los Centros de Emisión de Licencias de conducir (CELs) cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de una licencia.

La Provincia, además, otorgará una serie de beneficios impositivos para los conductores que no sufran la quita de puntos. Los mismos van desde descuentos en: el pago de la patente; en el trámite de renovación de la licencia de conducir y en la actualización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Los puntos descontados en la prueba

-Circular sin haber realizado la VTV y sin la documentación que lo acredite: resta 5 puntos.

-Con cedula del vehículo vencida sin ser el propietario: resta 5 puntos.

-Conducir utilizando auriculares y sistemas de comunicación de operación manual continua: resta 5 puntos.

-Conducir vehículos a contramano: resta 10 puntos.

-La conducción en estado de intoxicación alcohólica, estupefacientes u otra sustancia que disminuya las condiciones psicofísicas normales: resta 10 puntos.

-Negarse a realizar la prueba de alcoholemia: resta 10 puntos.

-No observar las reglas previstas para el uso de las luces: resta 4 puntos.

-No respetar luces de semáforo o barrera paso de paso a nivel: resta 5 puntos.

-Por circular, detenerse o estacionar en infracción a las prohibiciones en la vía pública: resta 10 puntos.

-Por conducir con habilitación vencida (6 meses): resta 5 puntos.

-Por conducir con placas de dominio no correspondientes: resta 2 puntos.

-Por conducir sin cobertura de seguro vigente a la fecha: resta 4 puntos.

-Por no detenerse antes de la línea marcada o senda peatonal: resta hasta 5 puntos.

-Por no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos: resta hasta 10 puntos.

-Por no usar los ocupantes los cinturones de seguridad reglamentarios: resta 4 puntos.