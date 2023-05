“Fue el peor cumpleaños de mi vida, ¿por qué todo a mi?”, se quejó el “Topo” Sabatini

Mauro Sabatini no pudo terminar como realmente quería su cumpleaños Nº 32. Tenía un festejo preparado para la noche, con mi familia, pero a la tarde, otra lesión poco frecuente entre los futbolistas lo volvió a sorprender.

“Había arrancado el partido ante Rosario (triunfo de su equipo, Libertad, por 1-0), iban 50 segundos, cuando Pedro Fernández se tiró a barrer, sin mala intención, y yo caí hacia adelante, con el hombro en dirección al piso, produciéndose la quebradura del húmero izquierdo con desplazamiento”, contó el “Topo”, que del estadio Manuel Manzano de Villa Rosas fue trasladado al hospital Privado del Sur para que le inmovilicen la zona.

“No me queda otra que ir a cirugía, que puede ser en el transcurso de esta semana (en el HAM). Hay que mandar a pedir una prótesis y unos clavos, aunque ya me dijeron que, como mínimo, tengo para tres meses de rehabilitación”, sostuvo el delantero bahiense que jugó en Venezuela y tuvo un paso fugaz por Olimpo en el Federal A.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El año pasado, el goleador sufrió la lesión denominada “asa de balde” (rotura vertical u oblicua del menisco, donde una parte del mismo se separa en forma de ojal, o de asa de cubo, con desplazamiento del fragmento medial a la fosa intercondílea), y fue intervenido quirúrgicamente el 13 de febrero de este 2023.

El 15 de abril volvió a jugar, y un mes y cinco días más tarde se vuelve a lesionar seriamente, en la misma cancha y frente al mismo rival: Rosario Puerto Belgrano. Creer o reventar.

“Jugué seis partidos y estaba bárbaro, por eso no entiendo ¿por qué todo a mi? No sé que pensar, estoy bajoneado, no puedo tener tanta mala suerte, nunca me pasó nada parecido”, esgrimió el ex Comercial, Tiro y Sporting en la Liga del Sur.

“Anoche no dormí, eran las 5 de hoy y estaba sentado en la cama. Tengo la zona inmovilizada pero siento que el brazo está flojo”, describió, ya pensando en la operación y en la vuelta a las canchas.