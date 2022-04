En imágenes: Agustín Canapino, el conquistador del TC2000 en su vuelta a Bahía Blanca

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

A lo campeón, el arrecifeño Agustín Canapino se encargó de ponerle el moño a un fin de semana soñado en la vuelta del TC2000 a Bahía Blanca, luego de arrasar con la actividad correspondiente a la segunda fecha del campeonato argentino.

A bordo del Chevrolet Cruze oficial, Canapino ejecutó un perfecto plan de competencia desde el 6º cajón de partida, capitalizando el feroz andar de su unidad y esperando los momentos oportunos para atacar e ir hacia adelante.

La final tuvo cuatro líderes; comenzando con Leonel Pernía (Fluence) al comando de las acciones, merced a la muy buena Pole Position acreditada en la víspera sobre piso húmedo, aunque su condición de vanguardista duró muy poco.

Un puñado de vueltas más tarde, los mendocinos Bernardo Llaver (Cruze) y Julián Santero (Corolla) dejaron rápidamente atrás al Tanito de Tandil, al tiempo que Canapino, ganador del Sprint clasificatorio el sábado, daba cuenta de Facundo Ardusso (Civic) y Jorge Barrio (Corolla).

Al cumplirse la novena vuelta, el abandono del bonaerense Franco Vivian (Citröen C4 Lounge) a la salida de la curva 1 motivó la salida del auto de seguridad, por lo que allí se suprimieron las diferencias y se rearmó la carrera.

Relanzada la prueba, Santero, a pesar de los kilos de lastre, fue decididamente al ataque de Llaver, con una sublime maniobra a la salida de Los Chanchos (cambió la trayectoria y le ganó la cuerda hacia la ciega) que se concretó a medias, porque su coterráneo se rehizo y forzó su posición.

Llaver aguantó a su compatriota, pero no así a Canapino, su compañero de escuadra, quien vueltas más tarde, con el plus de rendimiento administrado durante la primera mitad de carrera, no tuvo inconvenientes en acceder al liderazgo.

De allí en más, el campeón marcó el ritmo, mientras Llaver debía sacar lo mejor de su repertorio para soportar la incesante y feroz persecución de Santero desde el tercer puesto, aunque nada cambiaría hasta el banderazo a cuadros, que coronaría por 27ª vez a Canapino como vencedor en la especialidad.

Leonel Pernía, Jorge Barrio, Ignacio Montenegro (Fluence), Mariano Pernía (Fiat Tipo), Fabián Yannatuoni (Civic), Facundo Aldrighetti (Corolla) y Felipe Barrios Bustos (Fluence), completaron el top 10 de la muy entretenida carrera central.

El campeonato, cumplidas dos fechas, es liderado por Santero, que suma 68 unidades. Detrás, a siete puntos, marcha Pernía. Luego se ubican Canapino (a 20), Llaver (a 21), y Ardusso (a 34).

Honor al apellido

El aperitivo al plato fuerte del domingo vio graduarse por primera vez en un auto con techo al jovencito Figo Bessone (Focus), como vencedor de la segunda fecha del TC2000 Series, la divisional telonera que proyecta a grandes talentos del automovilismo argentino.

De a punta a punta, el piloto de 19 años, hijo del múltiple campeón argentino Tito Bessone, hizo suya la carrera central del fin de semana, aprovechando su condición de Poleman en el Ezequiel Crisol.

Para destacar nuevamente, la notable tarea del bahiense, radicado en Chile, Javier Scuncio Moro, a bordo del Citröen C4 Lounge que alista el FDS Motorsports, nuevamente situándose 3º y en el podio triunfal de la categoría, detrás de Lucas Bohdanowicz (Corolla).

Posteriormente, en la segunda carrera de la Fórmula Nacional, Thomaz Pozner tuvo su dulce primera vez en la categoría escuela, dejando atrás Emiliano Stang y Nicolás Suárez. Vale recordar que ayer, en la primera final, el triunfo fue de Thiago Pernía.

La tercera cita de la temporada del TC2000 y sus divisionales teloneras tendrá lugar el 1 de mayo, en escenario a confirmar.

