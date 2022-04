Canapino, en exclusiva con La Nueva: "Bahía es un lugar especial para mí"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Por logros y presente deportivo, no caben dudas que el arrecifeño Agustín Canapino es uno de los mejores pilotos del país en la actualidad. Y afortunadamente, este fin de semana lo tendremos en la ciudad, siendo de la partida en la vuelta del TC2000 a Bahía Blanca.

Al cabo del primer día de actividad en el Ezequiel Crisol de Aldea Romana, escenario de la segunda fecha, el campeón de la especialidad, piloto del equipo oficial Chevrolet, se robó todas las miradas en el sector de boxes. Y eso que hoy no compitió...

Apenas un puñado de vueltas sobre su Chevrolet Cruze N°1 para asentar frenos y comenzar a descubrir los secretos ocultos en los 3,000 metros de extensión del remozado trazado de Bahía; ciudad que conoció que, particularmente para él, trae lindos recuerdos.

“Acá curiosamente hice mi debut en Top Race en 2008, me acuerdo no mucho pero es un lugar muy especial para mí. Vi por cámaras algo del circuito, lo estudié, pero obviamente no es lo mismo. Llevará algunas vueltas encontrar el andar ideal”, expresó Canapino en exclusiva para La Nueva., dentro del box de Chevrolet.

Coincide el campeón, dueño además de cuatro coronas de Turismo Carretera, que la presencia del TC2000 en nuestra ciudad representa un acontecimiento muy importante; no solo para Bahía, sino para la especialidad, que augura recuperar plazas y popularidad federal.

“Un gusto estar en Bahía Blanca, es una ciudad muy importante para la provincia, por lo que es muy bueno que el TC2000 pueda estar acá otra vez. Aparte es un lugar histórico para la categoría, así que bienvenido Bahía devuelta al calendario”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La nota completa:

La cobertura

—Los Scuncio Moro dieron que hablar en la primera jornada de actividad

—El Fiat Competizione y el TC2000 Series, lo destacado del viernes en el Crisol

—En imágenes, así se vive la previa del TC2000 en Bahía Blanca

—La última visita del TC2000 a la ciudad

—Los bahienses que tendrán actividad en la vuelta del TC2000 a la ciudad

—Continúan a la venta las entradas a través de Ticketbahía