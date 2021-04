Argentina ya produce vacunas Sputnik V: espera la aprobación rusa para elaborar en masa

El Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, por su sigla en inglés) y la empresa farmacéutica nacional Laboratorios Richmond SACIF anunciaron hoy la producción del primer lote de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus en Argentina.

"Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en iniciar la producción de Sputnik V. RDIF y sus socios facilitaron la transferencia de tecnología a Laboratorios Richmond. El primer lote se enviará al Centro Gamaleya para el control de calidad. La producción a gran escala de la vacuna debe comenzar en junio", mencionaron.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj