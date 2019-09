El enojo del presidente de Villa Mitre con Olimpo: "El domingo no voy a ir, nos faltaron el respeto"

El presidente de Villa Mitre, Juan José La Rocca, se mostró muy enojado hoy por el precio de las entradas para el clásico ante Olimpo por el Federal A y aseguró: "El domingo no voy a ir a la cancha, nos faltaron el respeto".

"Esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Ojalá la gente que vaya la pase bien y sea una fiesta. Pero hay cosas de la organización que no compartimos. Por ejemplo que las entradas estén a 700 pesos", dijo en diálogo con Convergencias de LU2.

El dirigente criticó a la dirigencia aurinegra porque el máximo permitido para las entradas en el Federal A es de 300 pesos y los tickets para el tricolor tendrán un precio de $ 700. De hecho se puso como punto de venta un espacio en la plaza de Villa Mitre y no el club como es habitual.

"Nadie me llamó ni deben querer que nosotros vendamos", explicó La Rocca.

Y luego agregó: "Yo respeto a todas las instituciones que son lo que todavía nos están salvando en este país. En Bahía Blanca nos conocemos todos y sabemos quién es quién. Yo te digo por Villa Mitre: tenemos buena relación con todas las instituciones desde el ángulo del respeto hacia todos. Después cada uno que haga lo que quiera, no me entromezco en otras instituciones, no me gusta".

El partido, válido por la fecha 3, se jugará el domingo a las 15:30 en el Roberto Carminatti.

Las entradas

Los hinchas tricolores irán a la tribuna de calle Chile. Las entradas pueden sacarse viernes y sábado de 9 a 17 en una casilla blindada que estará ubicada en la plaza de Villa Mitre.

En tanto que los aurinegros podrán comprar su entrada los mismos días y a la misma hora pero en las ventanillas del Carminatti. La entrada para ellos es de 500 pesos las generales, 250 los jubilados y damas y 200 los menores.

Los socios solo deberán mostrar el carnet y cuota al día antes de entrar a la cancha.

Que sea en paz

La policía adelantó que hablará con referentes de las dos hinchadas para comunicarles cómo será el operativo.

Todo demandará el trabajo de 136 efectivos de distintas reparticiones. El corte de calles alrededor del estadio se concretará a las 12:30.

Una vez finalizado el encuentro se retirará en primer lugar la parcialidad visitante, independientemente del resultado. Los hinchas de Olimpo tendrán que aguardar entre 20 y 25 minutos hasta la salida.

Especial

La Nueva. realizó desafíos especiales entre los dos arqueros del clásico: uno cultural y otro en los penales.