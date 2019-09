Segundo desafío entre los arqueros de Olimpo y Villa Mitre: ¿quién ganó el asado?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com y Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Seguimos con los arqueros. Después del test cultural donde el resultado fue anecdótico, Guido Villar y Facundo Tavoliere se calzaron los guantes, eligieron la pelota y se dirigieron hacia el arco que da a calle Chile, en el silencio inmenso de un estadio Carminatti vacío, pero que vibrará como si tuviera vida propia el próximo domingo, cuando Olimpo y Villa Mitre vuelvan a protagonizar el clásico tras 12 años.

Ya no habían más preguntas y respuestas. Era la hora de los penales, se someterse a un mano a mano que terminó de una manera impensada. Al menos para nosotros, los del La Nueva.

“¿Qué jugamos? Un asado, ¿te va?”, saltó el “1” aurinegro, mirando fijo a su colega tricolor.

“Sí, dale, pero completo, y completo incluye la bebida. Porque cuando me pagues no me vas a decir que lleve lo que voy a tomar”, replicó “Balú” sin achicarse en lo más mínimo.

Ya en el sorteo para ver quien pateaba primero hubo trampa, así que imagínese lo que vino después...

El domingo, los arqueros hablan de fútbol en una nota que se publicará en el diario papel