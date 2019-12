Avanza la reapertura de una histórica fábrica, la bahía de los clústers y medida para los planes de ahorro

--Buen día, Juan María. ¿Cómo te preparás para un mes y medio sin fútbol mayor?

--Por ahora no pienso en eso. A diferencia tuya, nosotros el viernes que viene tenemos otra final.

--Bueno, como se trata de un torneo menor no lo tuve en cuenta, pero te acepto la acotación. De todas maneras estoy con la cabeza puesta en lo que pueda pasar hoy con las elecciones en el club más grande de todos.

--Parece que el cabaret nunca cierra sus puertas, lindo espectáculo siguen dando, pero mejor vayamos a lo nuestro que hoy me toca prender el fuego para el asado. Así que pedí una ronda de café y empecemos.

--Dale. Parece que viniste con muchos temas hoy...

--Algunos traje, pero acordate que sigue todo en el freezer, a la espera del comienzo del nuevo gobierno. Te diría que hasta marzo continuará todo muy calmo. Igual te puedo confirmar con hechos algo que te adelanté en agosto pasado.

--Felicitaciones entonces si el anticipo se concreta. ¿De qué se trata?

--Me refiero a la reapertura de una histórica fábrica bahiense.

--¿La planta de Virgilio Manera en calle Brown?

--Exacto, veo que tenés buena memoria. Acordáte que las instalaciones habían sido adquiridas por Molinos Río de la Plata en 2008 y fueron cerradas en 2018. Este año, en una operación millonaria, la fábrica fue adquirida por la firma Nueva Manera S.A. dentro de la cual hay accionistas de la empresa Compañía Molinera.

--¿Y ahora qué novedad trajiste?

--Que todo sigue de acuerdo a lo previsto para reabrir en el segundo semestre de 2020. Ya se terminaron las obras de ingeniería y se está construyendo todo el equipamiento necesario. La idea es poner en marcha el molino el año que viene.

--¿A cuántas personas ocupará?

--De manera directa unos 20 trabajadores y de forma indirecta pueden llegar a necesitar más del triple. Todo esto es lo que demandará la producción de los insumos necesarios para seguir las nuevas tendencias en panes saludables.

--Me habías señalado que no se iba a dedicar a pastas secas pero que había un proyecto alimenticio muy interesante.

--Sí, por ahora no puedo darte mayores detalles, pero si eso avanza se requerirán más de 100 empleados directos. Hasta ahora todo marcha viento en popa. Ni bien pueda decir algo más te lo comento.

--Bueno, me parece bien que respetes tus fuentes, igual esto no deja de ser una buena noticia en medio de la malaria reinante.

--Por supuesto, pero si querés te puedo anticipar un título de lo que se viene para la ciudad y la región en los próximos años. Anotá esta palabra: clúster. La vas a escuchar y leer bastante a menudo.

--Ahh... pensé que me hablabas del boleto de ómnibus, pero veo que te referís al Clúster Alimentario Puerto Bahía Blanca...

--Ese es uno de los tantos que pueden llegar a materializarse. Primero te diría que por clúster se define a la concentración de empresas e instituciones interconectadas en la actividad económica que desarrollan, cerca geográficamente, unas de otras.

--Bueno, no te pongas a dar cátedra y empezá a largar datos...

--Ok, solo intenté ponerte en tema, pero ya que estás ansioso voy al grano y te comento que esta semana al proyecto del Clúster Alimentario se le sumaron, por lo menos, otros dos.

--Ahh... por eso me dijiste que era un tema del que se va a hablar bastante . Seguí con lo que trajiste.

--Exacto. El jueves la Unión Industrial de Bahía Blanca y el Sindicato de Petroquímicos firmaron una carta de intención para impulsar el denominado Clúster Industrial Petroquímico, un proyecto que intenta recuperar una idea tan antigua como vital para Bahía Blanca y la región.

--¿Por qué antigua y vital?

--Y claro. Desde que se estableció el Polo Petroquímico se viene hablando de la necesidad de procesar en Bahía las materias primas que allí se producen, generando el nacimiento de pequeñas y medianas empresas y, obviamente, dando trabajo a mucha gente.

--Tenés razón. ¿Hace cuánto se viene hablando de eso y no pasa nada?

--Bueno, la idea es que pase. Tanto la UIBB como Julio Leguizamón, titular de los petroquímicos, hace más de 10 años que vienen pensando en esto y ahora decidieron meterle mano al tema. Ya le pidieron una audiencia al intendente y según me comentaron tanto Leguizamón como Ricardo Rabbione, por la UIBB, le pedirán que así como Amazon no pagará impuestos las empresas que estén en el clúster reciban un beneficio similar por determinado tiempo.

--Habrá que ver qué hacen las grandes empresas, Dow sobre todo.

--Por lo que puede averiguar Leguizamón mantuvo una reunión con Diego Ordoñez y ya tendría media palabra del titular de Dow para que la planta local destine un porcentaje de su producción a este proyecto, y a precios competitivos.

--Ese es un tema fundamental porque resulta un disparate, por ejemplo, que el plástico para realizar silos bolsa vaya en camión a Buenos Aires y de allí a Tierra del Fuego para volver como silo bolsa a un campo ubicado a 50 kilómetros de la planta local de Dow...

--Buen ejemplo, pero te aclaro que para que esto funcione todos deberán ceder una parte, el Estado impuestos, los empresarios ganancias y los trabajadores algunos costos de mano de obra. Si todos resignan algo se podrá generar en el parque industrial o en tierras cercanas al polo, un clúster de empresas que hagan la manufactura y con eso dar mucho trabajo.

¿Un Polo náutico?

--Ojalá se concrete de una buena vez, pero me hablaste de otros clústers...

--Sí, mañana en el Centro Naval de Puerto Belgrano se presentará el proyecto “Clúster Náutico de la Ría de Bahía Blanca”. La idea es agrupar a todos los clubes náuticos de la región en una única marina, sobre tierras ociosas en jurisdicción de Puerto Rosales.

--¿Cómo surgió la iniciativa?

--Es una idea que trajo del Europa el presidente del Consorcio de Puerto Rosales, Guillermo Burgos y Carlitos Aramayo, del Rotary la tomó con fuerza y se sumó la UTN y los municipios. La idea no es cerrarle esta posibilidad a ningún club náutico sino ofrecerles a todos un sitio de amarre e instalaciones del Primer Mundo. Según me comentó Burgos en Europa el funcionamiento de este tipo de clústers es fántástico. Veremos qué interés despierta en las entidades locales, principalmente en el Náutico bahiense.

--Me imagino que en el estuario deben funcionar varios clubes de este tipo.

--Te los nombro: Náutico Punta Alta (Villa del Mar), Yatch Club Puerto Belgrano (Base Naval) y el Club Náutico Puerto Rosales (Arroyo Pareja), mientras que a pocas millas se ubican el Club Náutico de Bahía Blanca, el de Galván y el Club de Pesca y Náutica de Cerri. Veremos que recepción tiene la idea, aunque me parece que no será fácil porque todas estas instituciones poseen un arraigado sentimiento de pertenencia al lugar donde funcionan desde hace mucho tiempo.

--Ya que estamos con los clústers ¿Algo más del alimentario que proponen el Consorcio del Puerto y la Bolsa de Cereales?

--No, sólo que quedó conformado el directorio de la asociación civil que lo impulsará. Esto se hizo durante un encuentro del que tomaron parte representantes de las cadenas productivas de harina, miel, legumbres, frutas finas, cebolla/ajo, agropecuaria, ganadera, frigorífico cárnico y sector avícola.

--Bueno, habrá que empezar a hablar de clústers entonces...

--Parece que sí, y de hecho con Amazon seguramente se formará otro de empresas vinculadas a las altas tecnologías, aunque en realidad ya funciona el denominado Polo Tecnológico. Como verás amigo, ideas sobran, lo que falta siempre es plata.

Dragado demorado

--Te cambio de tema. ¿Qué sabes de la cuestión del dragado en el puerto? ¿Alguna novedad?

--Sí, que el Consorcio presentó un recurso extraordinario contra la manda judicial que le había ordenado quitar, por incumplimientos al pliego, a la empresa Van Oord de la licitación y que le había ordenado seguir con la compulsa.

--Interesante. ¿Y cómo terminó el tema del recurso extraordinario?

--Hasta donde yo sé la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso.

--Pasámelo en limpio.

--Quiere decir que el fallo quedó firme, que el Consorcio debe continuar la licitación y, obviamente, tal cual lo ha señalado por la Cámara, excluir a Van Oord.

--¿Algunos dicen que esa empresa estuvo mal excluida?

--No me voy a meter en la decisión de los magistrados pero Van Oord con su UTE tenían deudas pendientes con el fisco y eso para el Puerto era un requisito insubsanable, razón por la cual no analizamos aquí fallos porque el café no nos da para tanto pero los bogas que saben dicen que el fallo de la Cámara es impecable.

--¿Y cómo sigue la cosa?

--Se está discutiendo acaloradamente si se va en queja a la Corte, que es la última instancia que tiene el Consorcio. Sin embargo, hay un artículo que me señala un letrado amigo, el 285 del Código de Código de Procedimiento Civil de la Nación donde dice: “aun presentada la queja, la licitación debe continuar”.

--Es decir que aunque se presente la queja no suspende el trámite licitatorio...

--Así es. Y si no lo hacen estarían cayendo en una desobediencia judicial.

--¿Y eso es delito?

--Por supuesto, sobre todo para un funcionario público como es el presidente del Consorcio, el doctor Miguel Donadío.

--¿Creés que el Puerto vaya a demorar mucho en adjudicar aunque vaya en queja?

--Sería contradictorio porque el Consorcio dijo no sólo en sede judicial sino todos lados que es urgente dragar. No creo que borren con el codo lo que escriben con la mano.

--Te cambio de tema. ¿Tenés idea quien compró y que van a hacer en la esquina de Sixto Laspiur y Rondeau, donde supo funcionar el cabaret Barrabás?

--Sí, algo sé, pero que hayas mencionado al Barrabás no habla muy bien de vos querido amigo. Te recuerdo que allí funcionó la histórica escuela 11, que luego pasó a Bolivia al 400. Aunque, como veo que lo cultural mucho no te interesa te recuerdo que hace unos 50 años atrás allí funcionó también un cabaret que se llamó Las Brujas y últimamente una mueblería.

--Bueno, pero cortá con la historia y decime quién compró.

--Me confirmaron que Gili, pero no tengo el dato preciso sobre qué van a hacer, aunque me dicen que contrató a una muy conocida arquitecta bahiense de apellido itálico para hacer un proyecto. Con esta compra a la firma de materiales de construcción sólo le queda falta comprar una sola esquina de las cuatro que conforman el cruce de Rondeau y Sixto Laspiur, la que ahora alberga a una panadería.

--Antes que me olvide, la semana pasada me hablaste del hotel y paseo de compras que se construirá en el predio del excolegio Belgrano de Ingeniero White. Me dicen que todo el complejo será abastecido con energía renovable y que el asesoramiento es aportado por la firma GreenStyle.

--Sí, se trata de una empresa de Capital Federal que desde hace unos meses abrió una sucursal en Bahía.

--En la esquina de Sarmiento y Cerrito ¿No?

--Exacto, y atenderá varios emprendimientos edilicios que incorporarán energías renovables, pantallas y termotanques solares. Por lo que pude saber GreenStyle ofrece también sistemas de calentamiento para piletas, luminarias, bombas sumergibles, boyeros, etc., todo con energía solar, una tendencia que se viene imponiendo no sólo por cuestiones ambientales, sino también por económicas, ya que podés ahorrar hasta un 90% en la factura de gas y electricidad.

Planes de ahorro

--Bien. ¿Algún otro tema?

--Uno que seguramente traerá cola. Ayer me crucé con el abogado y exconcejal Matías Italiano y me comentó una novedad muy importante vinculada con los planes de ahorro de automotores. La Justicia local dictó una medida cautelar que presentó en defensa de un cliente que accedió a ese mecanismo para la compra de un cero kilómetro. El tema es que esta persona había comenzado a pagar una cuota que no superaba el 7/8 por ciento de sus ingresos y ahora equivale al 30/40 por ciento, vulnerándose así los derechos del adherente.

--¿Qué resolvió la Justicia?

--Le ordenó a la automotriz liquidar las cuotas a partir de diciembre teniendo como base el valor de su similar correspondiente al mes de abril de 2018, adicionándole interés simple a la tasa del 50% anual, siguiendo idéntica operatoria en los meses subsiguientes. Italiano me aclaró que esta resolución es para el caso individual de su cliente pero está analizando iniciar una acción colectiva con una asociación de defensa del consumidor, con la finalidad que se haga extensivo a todos los adherentes damnificados de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que este sería uno de los primeros antecedentes en la provincia.

--Me imagino que debe haber muchas personas en una situación similar...

--Por supuesto. En este caso el vecino bahiense, en abril de 2018, cuando el vehículo se encontraba facturado y entregado, pagaba una cuota de 3.900 pesos y en noviembre le vino una de 15 mil pesos (aumento del 290%). Ahora, con la resolución judicial, deberá pagar 7.200 pesos.

--Veremos como sigue esta historia. ¿Te enteraste que el bahiense Mario Alvarez se va para arriba en el gremio de la AFIP?

--Sí, ya asumió como secretario adjunto de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos acompañando a Pablo Flores, quien se hizo cargo del gremio. La asunción fue en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Buenos AIres y segùn me comentaron asumió en un masivo acto en el que participaron el nuevo ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el titular del Partido Justicialista (PJ) nacional, José Luis Gioja, además de un nutrido grupo de gremialistas. Los entendidos dicen que el acto se constituyó en una contundente muestra de apoyo a la nueva conducción del gremio.

¿Un caso de rebeldía?

--¿Qué hay del ámbito judicial?

--Parece que viene cada vez más complicada la mano para la exdefensora general de Bahía Blanca María Graciela Cortázar, a quien le imputan cargos de peculado y falsificación ideológica de instrumentos públicos.

--Recuerdo el caso, el de la funcionaria, ahora jubilada, a la que acusan de usar viáticos en viajes personales al exterior.

--Exacto, que habría gastado un 900% más que la media del resto de los 17 defensores oficiales de la provincia, entre 2008 y 2016. En ese periodo hizo 7 viajes al exterior (Brasil, Chile, Uruguay Colombia y Perú, entre otros), en tiempos para los que había solicitado viáticos por “comisión de servicio” y supuestamente debía estar en La Plata.

--Uff. ¿Y qué novedades tenés del caso?

--No muy buenas para Cortázar.

--¿Por qué?

--Porque el lunes pasado presentó nuevos informes del Hospital Italiano de La Plata (donde hoy tiene domicilio) para pedir una nueva postergación de la indagatoria, que estaba prevista el jueves 5 y que ya se había postergado en dos oportunidades -julio y agosto- por las mismas razones.

--Claro, porque ella tuvo un accidente de tránsito...

--Así es. A fines de abril, un fuerte choque -que por milagro no tuvo consecuencias más graves- en la ruta 3, cerca de Las Flores.

--No está mal que se postergue una declaración por razones de salud.

--Desde ese punto de vista es lo que corresponde, pero el fiscal Marcelo Romero Jardín, que tiene la causa, hizo algunas averiguaciones y se sorprendió.

--¿Qué averiguó?

--Que mientras viene postergando sistemáticamente el viaje a Bahía Blanca para declarar como imputada, Cortázar sí pudo volver a viajar al exterior.

--¿¡Cómo!?

--Lo que escuchás. El fiscal pudo confirmar, a través de Migraciones y de Gendarmería, que el 2 de octubre pasado salió desde el aeropuerto de Ezeiza, con destino a los Estados Unidos, y que volvió el 11 del mismo mes.

--¿Y ahora?

--El fiscal va a pedir una evaluación de las lesiones de la imputada a través de la Asesoría Pericial y analizará si Cortázar incurrió en un acto de rebeldía, según lo que observa el artículo 303 del Código Procesal Penal, que lo encuadra para el acusado que, “sin grave ni legítimo impedimento, no compareciere a la citación judicial”.

--Claro, el tema es que solo un agravamiento en la condición de salud justificaría su ausencia al acto de indagatoria y el tema es que en el medio de esto se registró el viaje al exterior.

--Exacto. Por lo pronto, la exdefensora pidió una nueva reprogramación para febrero/marzo de 2020. Veremos qué pasa.

--Bueno, se hizo tarde, encargate vos de la cuenta y nos vemos el próximo domingo.

--Dale, y el próximo domingo me contás si votaste por Román.