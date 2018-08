“El policía judicial va a actuar como un asesor directo del fiscal”

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

“Los detectives del Ministerio Público Fiscal se encargarán de las investigaciones y no la policía. Eso va a redundar en que haya más efectivos previniendo el delito”.

Así describió Eloy Torales, especialista en Criminalística del Ministerio de Justicia de la Nación, la función que tendrán los futuros integrantes de la Policía Judicial.

Si bien aún no hay una fecha cierta para la puesta en marcha, en los últimos días comenzó una capacitación en los 18 departamentos judiciales del territorio bonaerense.

El licenciado en Ciencias Penales y Sociales estuvo en nuestra ciudad disertando para medio centenar de empleados pertenecientes a fiscalías de Bahía Blanca, Azul y Trenque Lauquen.

La charla se centró en el análisis y preservación de la escena de un crimen.

Tras la clase presencial, los participantes cumplirán con cinco capacitaciones virtuales y deberán rendir un examen práctico final.

“Estamos en la primera etapa de la Policía Judicial, que consiste en la capacitación. Luego se abordará la fase de la tecnología, como el equipamiento y los suministros”, explicó Torales.

Agregó que “la idea no es generar peritos, porque la policía ya tiene los suyos, sino coordinadores en la escena del crimen”.



Explicó que con el objetivo de que los cuerpos de detectives del MPF actúen de la misma forma, se generaron protocolos vinculados con los cursos que se dictan.

“Pretendemos unificar criterios de trabajo y que todos se basen en manuales de procedimiento ya existentes, en los cuales se enseñan buenas prácticas en el lugar del hecho”.

A criterio de Torales, el análisis de la criminalística de laboratorio debería ser una función exclusiva de la fiscalía y no de la Policía.

En este sentido, consideró que el Ministerio Público bonaerense “tiene laboratorios propios y quizás habría que fortalecerlos con mayor cantidad de personal y tecnología”.

“Hay que comprender que en el sistema acusatorio el director de la investigación es el fiscal, quien debe tener su laboratorio, sus detectives, sus investigadores y su equipamiento”, añadió.

Según el especialista, la Policía Judicial será una herramienta de gran utilidad para los fiscales, mejorará la comunicación entre los distintos actores en una pesquisa y fomentará el trabajo en equipo.

“Será totalmente distinto a la frialdad de los oficios que recibe la Policía y después se contestan; así se pierde un montón de tiempo. En cambio, el Policía Judicial va a estar en la escena del crimen informando continuamente y va a actuar como un asesor directo del fiscal”.