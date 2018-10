Massa: "La economía funciona cuando la gente tiene trabajo"

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

“Para poner en marcha la economía argentina hay que apuntar la mirada al mercado de trabajo y la producción, no al sistema financiero. Ahí no están las respuestas a la economía real”, le dice Sergio Massa a “La Nueva”.

El dirigente del Frente Renovador, que el próximo jueves estará en Bahía Blanca, duda de las posibilidades de un pronto repunte en la economía como plantea Cambiemos.

Y agrega: “Con una tasa de interés del 70% el gobierno busca acomodar el tipo de cambio y generar la sensación de que controla el descontrol. Ahora, ese descontrol nace porque a principios de año tenías un dólar a 19 pesos y hoy subió a 40. La economía funciona cuando los precios son estables, la gente tiene trabajo, el nivel de consumo es alto y tenés exportaciones”.

Días atrás Massa se mostró con los gobernadores de Córdoba y Salta, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey, además del senador rionegrino Miguel Picchetto, en la presentación de un espacio político de cara a 2019. Mediante un documento fueron muy críticos con el gobierno.

“No queremos un país en el que las personas deban elegir entre comer o pagar la luz”, señalaron.

--Hay sectores, los más radicalizados, que plantean una salida temprana del gobierno para evitar una profundización de la crisis económica.

--La Argentina tiene un proceso democrático que no se va a detener nunca más. Quienes piensan lo contrario están locos. El sentido común nos indica que necesitamos firmeza para ponerle límites a los errores del gobierno, pero también diálogo democrático para que cumpla con sus responsabilidades.

--¿Existe ese diálogo?

--Se tiene que dar en el parlamento. El gobierno está encerrado en cumplirle al Fondo Monetario y nosotros estamos obsesionados en que la economía argentina se ponga en marcha. Son dos miradas distintas. Tenemos que lograr que el Congreso genere las herramientas para recorrer ese camino.

--Más allá de que aún no se hable de candidaturas, ¿analizan la posibilidad de sumarse a una gran PASO peronista, con el kirchnerismo incluido?

--Lo primero que nosotros debemos hacer es mostrar a los argentinos que existe un camino alternativo ante la enorme desilusión que hoy los invade. Hay gente que se frustró por una promesa de cambio que no ocurrió y otros decepcionados por un proyecto de país que se manchó con la corrupción. Nosotros debemos convertir esa desilusión en esperanza y salir de la lógica actual de la política de este país, para empezar a imponer la idea de que el sentido común enfrenta a la locura.

--¿Qué otras figuras políticas se sumaron a este espacio?

--Hace pocos días el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, manifestó que va a participar y seguramente el jueves en Bahía lo hará la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Pero la clave de esto no son los nombres sino construir la idea de un país en desarrollo. Tenemos que poner en agenda como valores centrales al trabajo, la educación y la protección social para las personas que se retiran del mercado laboral, como los jubilados. Después, los individuos somos secundarios. El error de creernos imprescindibles, un error que me incluye, puede hacernos recorrer caminos equivocados. Hay que respetar y escuchar al otro.

--¿Qué piensa este Sergio Massa de aquel jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner?

--Hay una situación muy curiosa. Algunos me cuestionan por haber sido funcionario de ese gobierno y otros por haber puesto límites a “Cristina eterna”. Eso significa que en cada momento me moví por un interés de país y no uno personal.

--En Cambiemos hay una fuerte disputa por la frase del ministro de Justicia, Germán Garavano, acerca de lo negativo que sería para un país tener a un ex presidente preso. Para Elisa Carrió, lo negativo es que no vaya a la cárcel un ex mandatario que lo merece. Recordemos que Carlos Menem tuvo condena y Cristina se encuentra procesada. Sin entrar en la interna de otro partido, ¿cuál es su mirada?

--Todos los argentinos somos iguales ante la ley y eso debe incluir la discusión sobre los fueros, que tienen que ser para la palabra de los legisladores y no para evitar una cuestión judicial. Ahora bien, cuando hay condena, hay condena. Por otro lado, es peligroso que la prisión preventiva se transforme en una herramienta discrecional de los jueces. Nosotros presentamos tres proyectos en el Congreso, nunca tratados, para analizar este tema. La preventiva supone que hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. Son nociones demasiado abstractas y el Código debería ser más concreto. Pero Cambiemos no lo quiere discutir.

“Sin mezquindades políticas”

“El jueves vamos a estar en Bahía en el lanzamiento de la Unión Industrial de la Patagonia (UIPA), porque en esa región está un pedazo del futuro de la Argentina, el cual necesita ser bien pensado. Debemos proyectar el proceso de desarrollo industrial: cómo fortalecer al puerto bahiense, cómo generar vías férreas para que la producción mineral tenga un circuito integrado al agregado de valor. El secreto de todo esto es que la riqueza mineral e hidrocarburífera de la Patagonia pueda tener valor agregado y así generar trabajo para la gente”.

Massa participará de la actividad junto con representantes de diversas provincias y distintos signos políticos.

“En nuestro caso, acompañaremos a la UIPA para contribuir a pensar la Patagonia y el futuro del país. Allí está la posibilidad de desarrollo y tenemos que pensarlo sin mezquindades políticas, de ninguno de los sectores”.