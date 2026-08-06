Gobierno venezolano subsidiará hasta 80 por ciento de las viviendas para damnificados por los sismos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles que el Estado subsidiará el 80 por ciento del valor de una vivienda de hasta 70.000 dólares para las familias que perdieron sus hogares en los sismos del 24 de junio, y el 50 por ciento para inmuebles de entre 70.000 y 100.000 dólares.

En ambos casos, el porcentaje restante será financiado mediante créditos de la banca pública o privada a un plazo de 25 años, explicó la mandataria encargada durante una alocución transmitida a través de la televisora estatal.

"Hay un plan en la banca pública y privada para apoyar a quienes perdieron sus viviendas, que van a alquilar —ya tenemos una nueva ley de arrendamiento— o que van a comprar. Hasta 70.000 dólares, el equivalente al precio de la vivienda, el Gobierno venezolano está subsidiando el 80 por ciento; el restante, el 20 por ciento, lo van a pagar en 25 años", señaló la presidenta encargada.

Además, Rodríguez señaló que el Gobierno repara simultáneamente más de 13.000 viviendas en los estados afectados: "Estamos reparando en los estados afectados más de 13.000 viviendas para beneficiar a 66.000 personas que en familia regresan a su hogar", declaró.

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La medida busca acelerar el retorno de los damnificados que aún permanecen en campamentos transitorios. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron más de 6.000 fallecidos y 190 edificios colapsados.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó en 37.000 millones de dólares los daños físicos directos, mientras el Gobierno de Venezuela mantiene conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar la reconstrucción. (NA)