Patagones: ATE realizo el sorteo de lotes cedidos por el municipio maragato

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Patagones concretó el sorteo de lotes correspondiente a terrenos cedidos por la Municipalidad, para ser adjudicados entre sus afiliados.

Se llevó a cabo este miércoles en su sede de la calle Alsina y contó con la participación de, entre otros, el intendente Ricardo Marino y la secretaria de Obras Públicas, Pamela Baffoni.

Durante la apertura de la actividad, el Secretario General de ATE, Gustavo Paleta, agradeció el acompañamiento del Municipio y valoró el trabajo conjunto que permite avanzar en respuestas a una de las principales demandas de las familias trabajadoras: el acceso a un lote para la construcción de la vivienda propia.

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En ese marco, Marino destacó la importancia de garantizar mecanismos transparentes para la adjudicación de los terrenos y señaló que la modalidad de sorteo brinda igualdad de oportunidades para todos los inscriptos.

"Hay una gran necesidad habitacional en todo el partido de Patagones. Desde el Municipio trabajamos para recuperar lotes y generar nuevas posibilidades de acceso. Por eso sugerimos que la adjudicación se realice mediante sorteo, porque es la forma más transparente y justa", expresó el jefe comunal.

Al mismo tiempo anunció que, el próximo lunes, se pondrá en marcha un nuevo Registro de Demanda Habitacional, destinado a vecinos que necesiten acceder a un lote.

Se informó también que el registro permanecerá abierto durante un mes y permitirá actualizar la información de quienes ya estaban inscriptos e incorporar nuevos postulantes.

Además, se adelantó que, una vez finalizado el proceso en Carmen de Patagones, la misma modalidad se implementará en las localidades del interior donde exista disponibilidad de lotes, con el objetivo de seguir promoviendo el acceso al suelo de manera transparente y equitativa.(agencia Patagones)