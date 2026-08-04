Patagones: tres empresas ofertaron para la ampliación de la Escuela Primaria N° 4 de Juan A. Pradere 

Con un presupuesto oficial de 134.585.485,29 pesos, tres empresas de la región se presentaron en la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 4, para la ampliación del SUM de la Escuela Primaria N° 4, de Juan A. Pradere.

En este sentido, la empresa Suterra SRL ofertó 140.721.336,93 pesos; mientras que Bloque Ingeniería SRL hizo lo propio con 132.298.436,59 y HHP Servicios Villarino SA, 153.077.846,99.

Asimismo, se dejó constancia de que las firmas Gambarte Construcciones y José Cruces no cumplieron con los requisitos establecidos en el pliego, por lo que sus ofertas económicas no fueron abiertas.

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La actividad se llevó a cabo en el establecimiento educativo y contó con la participación de la directora de la institución, Paola Saud; y diversos funcionarios comunales y autoridades educativas del distrito.

Con esta licitación, el municipio avanza en el proceso administrativo para concretar una obra que permitirá mejorar la infraestructura de la Escuela Primaria N.º 4, brindando mejores condiciones para la comunidad educativa. (agencia Patagones)