Capacitar para crecer: el rugby infantil local busca respuestas ante un nuevo escenario

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

En el marco del objetivo principal que estableció la nueva conducción de la Unión de Rugby del Sur en abril pasado (fortalecer las divisiones formativas de los clubes locales y de la región), este sábado se realizará una jornada de actualización en la sede del club Puerto Belgrano RHC.

De acuerdo con lo expresado a "La Nueva." por uno de los profesionales enviados por UAR para realizar la capacitación, el rugby infantil en el país transita una crisis cuya causa principal es imperceptible. Que afecta no sólo a otros deportes sino que es un fenómeno que hoy ocupa la atención mundial, siendo tema de agenda periodística en diferentes oportunidades.

"Existe una problemática central que se viene dando de los últimos 10 años en en todo el país, que es la baja en el índice de natalidad. Es una baja muy grande que hoy, en 2026, está alrededor del 40% comparado con 10 años atrás", explicó Rodrigo Zapata Icart, referente nacional de rugby infantil de la Unión Argentina de Rugby.

Será una de las voces que este sábado, desde las 9.30, tendrá a cargo la capacitación que baja del programa Conecta Rugby, el ecosistema digital de conocimientos y actualizaciones sobre este deporte al servicio de las uniones que lo requieran. Tendrá el complemento de Sergio Abbate (secretario técnico de capacitación) y del oficial de desarrollo de la URS, Oscar Benvenuto.

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—¿Fueron requeridos por la URS para desarrollar este sábado qué tipo de actividad?

—Dentro del área de Competencias y Desarrollo, en la parte de capacitación existe el programa Conecta Rugby de capacitación nacional de la Unión Argentina de Rugby, que abarca a todos los actores de este deporte: entrenadores, jugadores, dirigentes, árbitros, área médica… Entonces, esto trabaja articulado con las uniones. Y las uniones, dependiendo de sus necesidades, hacen el pedido a UAR a través de los oficiales de desarrollo, que hay uno en cada provincia, y con ellos articulamos estas acciones de capacitación o bien desembarcamos con las acciones que sean necesarias. En este caso en particular, la Unión de Rugby del Sur nos convocó para hacer una jornada de actualización en todo lo que es referido a rugby infantil. Por eso es que va Sergio Abbate, que es el coordinador de capacitación y voy yo que soy el referente nacional de rugby infantil.

—¿Qué tipo de actividades realizarán?

—La idea es trabajar sobre un plan que contempla un trabajo tipo taller. No será una conferencia nuestra, sino que vamos a trabajar con todos los entrenadores y dirigentes de los clubes de la unión. No sólo de Bahía sino también de la región. Se hablará de las problemáticas del desarrollo, particularmente en el rugby infantil a través de la captación y la difusión del rugby. Ver de qué manera difundirlo, dónde difundirlo y ahí empezar a trabajar con algunas estrategias que vamos a ir descubriendo y trabajando de manera teórica y práctica. Que no sea sólo información sino que también se vayan con una partecita práctica de lo que deberían ellos después trabajar para esos puntos en particular. También vamos a hablar de los entrenamientos para el bloque prejuvenil 13, 14 y 15 años, que es una parte que nosotros consideramos muy importante. Es donde los jugadores y jugadoras empiezan a entrenar para comprender el juego. Creemos que realmente ahí es donde hay que hacer un foco muy importante. También desarrollaremos una clínica en la que vamos a trabajar sobre los tres ejes que consideramos vitales dentro del rugby infantil.

—¿Cuáles son esas problemáticas que observan desde UAR y que afectan al rugby infantil, más allá de si son uniones grandes o chicas?

—Sí, existe una problemática central que se viene dando de los últimos 10 años en todo el país, que es la baja en el índice de natalidad. Es una baja muy grande que hoy eh 2026 está alrededor del 40% comparado con 10 años atrás. Entonces, esa baja de natalidad obviamente hace que disminuya el número de chicos y de chicas que nacen por año y que eventualmente podrían jugar al rugby. Es un índice demográfico que se mantiene similar en ciudades parecidas como podría ser en Bahía y acá en Paraná. A su vez, hace que de todos esos chicos que nacen, el 50% sean mujeres, el otro 50 sean varones. De ahí que vos tengas que discriminar la masa que más o menos manejan los deportes y los chicos que son sedentarios, que no hacen deporte. Y si recortamos de ahí, sabemos que un gran porcentaje se lo lleva el fútbol. Y el resto, dependiendo la región, el voley, el hockey y el el fútbol femenino, que ha crecido un montón. Entonces, ese porcentaje que le tocaría al rugby tenemos que ver cómo hacer para que crezca, para que sea mucho más atractivo el deporte y que los chicos y las chicas quieran sumarse a la actividad y descubrirlo.

—¿Cómo se adapta el rugby a estos factores?

—Justamente es eso: trabajar mejorando las estructuras, los clubes, los dirigentes, los entrenadores... Y preparando toda esa estructura para que el rugby sea más atractivo, sea un lugar seguro y sea un un lugar que los chicos y las chicas y la familia elijan para acercarse y desarrollarse. Y la forma que nosotros creemos y que hemos probado siendo la más efectiva es justamente es esta: la capacitación. Permite atacar las diferentes problemáticas de nuestro deporte. Existen lugares en la Argentina donde las divisiones de rugby están agrupadas en franjas de dos años porque la cantidad de chicos no alcanza para hacer año a año como sí pueden Buenos Aires, Córdoba o Mendoza… Otras uniones tienen más clubes en desarrollo que clubes desarrollados. Los desarrollados han mantenido, inclusive han crecido un poco, en su cantidad de jugadores en base a haberse capacitado, de haber mejorado sus estructuras y de tener una oferta un poco más atractiva.

—¿Qué particularidades encuentran en una unión como la del Sur, donde conviven clubes de una ciudad importante como Bahía Blanca con instituciones de localidades más pequeñas?

—Exactamente, tiene un montón de clubes de desarrollo. Ahí el desafío es llevar estas herramientas no sólo para difundir, que no sólo se sepa que hay rugby en Bahía, sino ver algunas algunas acciones bien específicas para tratar de que una vez que se conozca, bueno, en este club de hacemos estas acciones para atraer chicos, buscamos en las escuelas. Algunos clubes tienen mayores necesidades de sumar infantiles, otros necesitan quizá llenar de gente sus estructuras de juveniles. Para cada uno, hay acciones distintas. Es hacer el rugby más seguro, más divertido y más atractivo para que más chicos y chicas elijan venir al deporte.