Menos vuelos para Bahía Blanca: cómo afectarán en Espora las obras en Aeroparque

Los trabajos que se llevarán a cabo durante la semana próxima en el Aeroparque Jorge Newbery entre el martes y el jueves próximos obligarán a reprogramar y desviar varios vuelos en todo el país, incluyendo los que viajan desde y hacia el Aeropuerto Comandante Espora.

Según se explicó, la terminal aeroportuaria porteña permanecerá cerrada durante 55 horas, desde las 9 del martes 25 hasta las 16 del jueves 27, debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista.

En este marco, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%.

Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.

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Justamente en ese período de tiempo, en nuestra ciudad se verán afectados varios vuelos.

Durante los dos primeros días, solo habrá dos frecuencias, con ida y vuelta en Ezeiza. Mientras que en la tercera jornada, uno de ellos partirá y arribará en Aeroparque. Todos corresponden a Aerolíneas Argentinas.

De acuerdo con la información vertida desde el Aeropuerto Comandante Espora, el martes 25 habrá tan solo dos vuelos entre nuestra ciudad y la Capital Federal: partirán desde Ezeiza a las 11.40 y a las 15.30 para arribar a las 13.05 y 16.55, respectivamente, mientras que desde aquí saldrán a las 13.45 y 17.35, para llegar a Buenos Aires a las 15 y 18.50.

El miércoles 26 ocurrirá algo similar. Partirán desde Ezeiza a las 11 y 17.15 y llegarán a Espora a las 12.25 y 18.40; el regreso será a las 13.05 y 19.20, para aterrizar en Capital a las 14.20 y 20.35.

El jueves, en tanto, volverá a operar Aeroparque. El primer avión partirá de Ezeiza a las 14.20 y el segundo lo hará de Aeroparque a las 19.20, para llegar a nuestra ciudad a las 16.15 y 20.45, respectivamente. Los regresos serán al Aeroparque Metropolitano, con horario de partida de Bahía Blanca a las 16.55 y 21.15, y arribo a las 18.10 y 22.30.

Movimientos y cancelaciones

La cantidad de movimientos y frecuencias pasará de 530, cifra habitual para un período similar en Ezeiza, a 940. El resto de los servicios fueron cancelados por las aerolíneas, que tomaron esa decisión teniendo en cuenta la antelación con la que se anunciaron las obras y la cantidad de pasajeros.

La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.