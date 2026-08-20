Menos vuelos para Bahía Blanca: cómo afectarán en Espora las obras en Aeroparque
Los trabajos se llevarán a cabo entre el martes y el jueves de la semana próxima.
Los trabajos que se llevarán a cabo durante la semana próxima en el Aeroparque Jorge Newbery entre el martes y el jueves próximos obligarán a reprogramar y desviar varios vuelos en todo el país, incluyendo los que viajan desde y hacia el Aeropuerto Comandante Espora.
Según se explicó, la terminal aeroportuaria porteña permanecerá cerrada durante 55 horas, desde las 9 del martes 25 hasta las 16 del jueves 27, debido a tareas de mantenimiento preventivo de la pista.
En este marco, entre el 50% y el 60% de los vuelos programados, tanto domésticos como internacionales, se trasladarán al Aeropuerto de Ezeiza, cuya actividad se espera que aumente un 80%.
Los trabajos, principalmente de bacheo y balizamiento, responden a un fuerte aumento de la demanda en la terminal metropolitana, que en la actualidad presenta picos de 440 vuelos diarios, y a las perspectivas de crecimiento de las aerolíneas.
Justamente en ese período de tiempo, en nuestra ciudad se verán afectados varios vuelos.
Durante los dos primeros días, solo habrá dos frecuencias, con ida y vuelta en Ezeiza. Mientras que en la tercera jornada, uno de ellos partirá y arribará en Aeroparque. Todos corresponden a Aerolíneas Argentinas.
De acuerdo con la información vertida desde el Aeropuerto Comandante Espora, el martes 25 habrá tan solo dos vuelos entre nuestra ciudad y la Capital Federal: partirán desde Ezeiza a las 11.40 y a las 15.30 para arribar a las 13.05 y 16.55, respectivamente, mientras que desde aquí saldrán a las 13.45 y 17.35, para llegar a Buenos Aires a las 15 y 18.50.
El miércoles 26 ocurrirá algo similar. Partirán desde Ezeiza a las 11 y 17.15 y llegarán a Espora a las 12.25 y 18.40; el regreso será a las 13.05 y 19.20, para aterrizar en Capital a las 14.20 y 20.35.
El jueves, en tanto, volverá a operar Aeroparque. El primer avión partirá de Ezeiza a las 14.20 y el segundo lo hará de Aeroparque a las 19.20, para llegar a nuestra ciudad a las 16.15 y 20.45, respectivamente. Los regresos serán al Aeroparque Metropolitano, con horario de partida de Bahía Blanca a las 16.55 y 21.15, y arribo a las 18.10 y 22.30.
Movimientos y cancelaciones
La cantidad de movimientos y frecuencias pasará de 530, cifra habitual para un período similar en Ezeiza, a 940. El resto de los servicios fueron cancelados por las aerolíneas, que tomaron esa decisión teniendo en cuenta la antelación con la que se anunciaron las obras y la cantidad de pasajeros.
La intervención y el esquema fueron acordados con las compañías aéreas y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), que en conjunto definieron las fechas en función de las condiciones meteorológicas y de la previsible merma en las operaciones, de manera de minimizar el impacto operativo. Además, consideraron fundamental que la pista esté preparada para hacer frente a la temporada alta, que comienza en octubre.