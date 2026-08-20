Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.521,53 para la venta y de $1.473,58 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,06% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.566,00 (-0,63%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.550,00 (-0,60%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.969,50 (0,00%); el MEP cotiza a $1.524,57 (+0,09%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.580,37 (0,00%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 528 puntos básicos (+1,90%)