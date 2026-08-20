El Gobierno vuelve a llamar al feriado del 12 de octubre como “Día de la Raza”

Así como el Gobierno Nacional volvió a referirse al tercer domingo de agosto como Día del Niño en vez del Día de las Infancias, como había sido denominado en 2020, algo similar ocurre ahora con el 12 de Octubre.

En el calendario oficial de feriados nacionales 2026 se puede ver dicha fecha como el Día de la Raza, una denominación que en 2010 fue cambiada por Día del Respeto a la Diversidad Cultural durante el gobierno de Cristina Kirchner con el objetivo de reemplazar el concepto de “raza” por una mirada vinculada con el reconocimiento de los pueblos originarios, como también evitar connotaciones discriminatorias.

Ya el año pasado el Gobierno conmemoró la fecha con un polémico video que criticaba a los pueblos originarios que habitaban la región y destacaba la figura de Cristóbal Colón, a quien le atribuyeron dar inicio a “un proceso de civilización, orden y progreso”.

Esta modificación no está plasmada aún en un cambio legislativo formal, pero el uso del término Día de la Raza está presente en el calendario y en las comunicaciones oficiales del Gobierno.

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Los próximos feriados nacionales del calendario oficial

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural



Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional



Lunes 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos



Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María



Viernes 25 de diciembre: Navidad

Cuántos fines de semana largos quedan en 2026

El calendario oficial contempla los siguientes fines de semana largos: