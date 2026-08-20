Milei, ante empresarios: “Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”

El presidente Javier Milei defendió su gestión al frente del Poder Ejecutivo y subrayó que cumplirá el mandato de bajar la inflación y hacer crecer la economía, al cerrar esta, una nueva edición del Consejo de las Américas que se realizó en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, aseguró el jefe de Estado.

El jefe de Estado ofreció un discurso luego que la mitad de su gabinete habló ante el establishment defendiendo los logros del gobierno y reclamando por apoyo para sostener el rumbo.

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Por otro lado, defendió la desregulación de la economía porque permite acceder a otros beneficios: “Atrás de cada regulación hay un kiosco”, indicó.

En ese momento volvió a embestir contra Techint y las regulaciones que habían para la exportar chatarra, lo cual le permitía a esa empresa tener un insumo a un precio muy bajo.

También apuntó al “sector de los neumáticos” y explicó: “Si ahora entran a US$ 100 dólares, como valen en todos los países, las personas tienen US$ 300 para gastar en otro lado”.

Y disparó: “Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

“Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de 10 empleados”, señaló el presidente y en esa línea evaluó: “Si estarían desapareciendo empresas y se pierden tantos puestos trabajo, el desempleo debiera estar volando y eso no está pasando”.

Previo a la participación del presidente subieron al atril, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el viceministro de Economía, José Luis Daza (Luis Caputo no participó por problemas de salud); el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

Al arrancar sus palabras, el presidente volvió a embestir contra “pobreza analítica de los economistas en los análisis que hacen” de los datos y cuestionó la comparación de “encuestas de mil casos” contra las estadísticas oficiales del gobierno.

Inmediatamente después destacó que “la inflación bajó un 85%” y que “la mayorista arrancó con cero siendo 0,8%”.

“Cuando yo me presentaba en los debates decía que era economista y que soy especialista en crecimiento con y sin dinero y acabo de bajar la inflación porque sé cómo hacerlo”, remarcó.

Luego recalcó que la “economía está creciendo” y que durante su mandato lo hizo en 8,3%, con lo cual afirmó: “También sé hacer crecer la economía”.

“Y si limpiamos el arrastre que nos dejó el kirchnerismo, en los dos primeros años acumulamos una expansión de más de 10 puntos porcentuales”, añadió.

Milei calificó de “imbecilidad” y de “monumento a la ignorancia” el concepto de “crecimiento a dos velocidades” y enfatizó: “Esto es de una precariedad intelectual grosera”.

El presidente explicó que “nosotros venimos de atrás y no somos una economía que se repite porque ya están en equilibrio; eso no es para nosotros”.

“El proceso de crecimiento no es armónico. Así como desaparecen empresas, aparecen otras y eso sucede porque cambiaron las condiciones de la economía. Se produce una reasignación de recursos”, explicó el presidente.

Milei reconoció que “la foto es horrible, pero la película sigue siendo la mejor de la historia argentina”.

“Del lado de enfrente hay políticos que quieren romper todo. Sigo confiando en los argentinos que no quieren volver al pasado y convertirse en Cuba”, se entusiasmó el presidente.

Luego tuvo un párrafo para la caída de la natalidad y aprovechó para apuntar a la Ley del Aborto: “La locura de los pañuelitos verdes y esa pasión por asesinar niños nos está costando en términos de crecimiento y del sistema previsional”, disparó.

Asimismo, consideró “una estupidez decir que ‘la gente no llega a fin de mes’ o que el proceso tecnológico destruye empleo”, porque afirmó que eso no es lo que se desprende de los datos.

En el mismo sentido, afirmó que Argentina sigue siendo una economía muy cerrada y la graficó como “una cárcel” e insistió en la necesidad de la reconversión de los sectores que entraron en competencia con el mercado internacional.

Milei dijo que el progreso tecnológico mejorará el acceso de las personas a bienes a precios más baratos y de mayor calidad, lo cual provocará “ahorros” que luego pueden volcarse a otros sectores ampliando el desarrollo. (NA)